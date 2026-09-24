Работа патрульных полицейских в момент ударов баллистикой по Киеву. ВИДЕО

Во время баллистических ударов по Киеву патрульные эвакуировали раненых и работали на местах попаданий.

Видео обнародовал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Ночью столица вновь подверглась комбинированной вражеской атаке. К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования родным и близким погибших.



В результате обстрела повреждены роддом, частные дома, почтовое отделение, складские помещения и десятки автомобилей.



Несмотря на опасность и угрозу повторных обстрелов, мы помогали людям: эвакуировали раненых в машины скорой помощи, помогали гражданам добраться до укрытий и обеспечивали безопасность на местах попаданий", — отметил он.

Читайте: Рашисты атаковали Оболонский район Киева: попадание на территории гаражного кооператива

Что этому предшествовало?

В ночь на 24 сентября рашисты атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Читайте: Реактивный "Шахед" - не только средство поражения, но и инструмент остановки города, - аналитика