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Работа патрульных полицейских в момент ударов баллистикой по Киеву. ВИДЕО
Во время баллистических ударов по Киеву патрульные эвакуировали раненых и работали на местах попаданий.
Видео обнародовал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.
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"Ночью столица вновь подверглась комбинированной вражеской атаке. К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования родным и близким погибших.
В результате обстрела повреждены роддом, частные дома, почтовое отделение, складские помещения и десятки автомобилей.
Несмотря на опасность и угрозу повторных обстрелов, мы помогали людям: эвакуировали раненых в машины скорой помощи, помогали гражданам добраться до укрытий и обеспечивали безопасность на местах попаданий", — отметил он.
Что этому предшествовало?
- В ночь на 24 сентября рашисты атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами, в результате чего есть погибшие и раненые.
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+8 Стен Вел
показать весь комментарий24.09.2026 14:15 Ответить Ссылка
+8 Kiev_Kiev_777
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+8 Alex Bogashenko
показать весь комментарий24.09.2026 15:25 Ответить Ссылка
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