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Новости Обстрелы Киева
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Работа патрульных полицейских в момент ударов баллистикой по Киеву. ВИДЕО

Во время баллистических ударов по Киеву патрульные эвакуировали раненых и работали на местах попаданий.

Видео обнародовал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Ночью столица вновь подверглась комбинированной вражеской атаке. К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования родным и близким погибших.

В результате обстрела повреждены роддом, частные дома, почтовое отделение, складские помещения и десятки автомобилей.

Несмотря на опасность и угрозу повторных обстрелов, мы помогали людям: эвакуировали раненых в машины скорой помощи, помогали гражданам добраться до укрытий и обеспечивали безопасность на местах попаданий", — отметил он.

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Что этому предшествовало?

  • В ночь на 24 сентября рашисты атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами, в результате чего есть погибшие и раненые.

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Автор: 

Киев (27529) обстрел (35677) патрульная полиция (1863) Билошицкий Алексей (121)
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Топ комментарии
+8
Ось іще одні під час тривоги "працюють" В дворі приліт дрона огонь горить а вони мужика пакують https://x.com/VinWerwolf/status/2103019986591551664/video/1
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24.09.2026 14:15 Ответить
+8
УБД- цім героям !
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24.09.2026 14:17 Ответить
+8
пиар ментов на крови
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24.09.2026 15:25 Ответить

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