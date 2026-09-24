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Рашисты атаковали Оболонский район Киева: попадание на территории гаражного кооператива (обновлено)
Российские оккупанты атаковали Оболонский район Киева с помощью реактивного беспилотника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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В столице объявили тревогу, а Воздушные силы заявили об угрозе реактивного БПЛА для Киева.
Впоследствии в городе раздался взрыв.
Мэр Кличко сообщил о падении БПЛА на территорию гаражного кооператива.
Экстренные службы направляются на место.
Известно об одном пострадавшем в результате атаки.
Что этому предшествовало?
- В ночь на 24 сентября рашисты атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами, в результате чего есть погибшие и раненые.
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