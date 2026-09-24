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Новости Обстрелы Киева
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Рашисты атаковали Оболонский район Киева: попадание на территории гаражного кооператива (обновлено)

Удар по Оболони 24 сентября: что известно на данный момент?

Российские оккупанты атаковали Оболонский район Киева с помощью реактивного беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В столице объявили тревогу, а Воздушные силы заявили об угрозе реактивного БПЛА для Киева.

Впоследствии в городе раздался взрыв.

Мэр Кличко сообщил о падении БПЛА на территорию гаражного кооператива.

Экстренные службы направляются на место.

Известно об одном пострадавшем в результате атаки.

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Что этому предшествовало?

  • В ночь на 24 сентября рашисты атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами, в результате чего есть погибшие и раненые.

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Автор: 

Киев (27529) Кличко Виталий (4405)
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