В Днепровском районе Киева обломки БПЛА вызвали возгорание
Утром 19 сентября в Днепровском районе Киева обломки беспилотника упали на территорию частного дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
- В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию частного участка.
- Произошло возгорание хозяйственной постройки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль