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Новости Атака беспилотников на Киев
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В Днепровском районе Киева обломки БПЛА вызвали возгорание

Обломки БПЛА упали на частный участок в Киеве

Утром 19 сентября в Днепровском районе Киева обломки беспилотника упали на территорию частного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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  • В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию частного участка.
  • Произошло возгорание хозяйственной постройки.

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Автор: 

Киев (27456) Кличко Виталий (4404)
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