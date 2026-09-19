У Дніпровському районі Києва уламки БпЛА спричинила загоряння
Вранці 19 вересня у Дніпровському районі Києва уламки безпілотника впали на територію приватної садиби
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Віталій Кличко.
- У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію приватної садиби.
- Сталося загоряння господарчої будівлі.
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