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Новини Атака безпілотників на Київ
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У Дніпровському районі Києва уламки БпЛА спричинила загоряння

Уламки БпЛА впали на приватну садибу в Києві

Вранці 19 вересня у Дніпровському районі Києва уламки безпілотника впали на територію приватної садиби

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Віталій Кличко.

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  • У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію приватної садиби.
  • Сталося загоряння господарчої будівлі.

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Автор: 

Київ (17056) Кличко Віталій (2727)
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