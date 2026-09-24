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Рашисти атакували Оболонський район Києва: влучання на території гаражного кооперативу (оновлено)
Російські окупанти атакували Оболонський район Києва реактивним безпілотником.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
У столиці оголосили тривогу, а Повітряні сили заявили про загрозу реактивного БпЛА для Києва.
Згодом у місті пролунав вибух.
Мер Кличко повідомив про падіння БпЛА на територію гаражного кооперативу.
Екстрені служби прямують на місце.
Відомо про одного постраждалого внаслідок атаки.
Що передувало?
- В ніч на 24 вересня рашисти атакували Київ балістикою та дронами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
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