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Новини Обстріли Києва
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Рашисти атакували Оболонський район Києва: влучання на території гаражного кооперативу (оновлено)

Удар по Оболоні 24 вересня: що відомо наразі?

Російські окупанти атакували Оболонський район Києва реактивним безпілотником.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У столиці оголосили тривогу, а Повітряні сили заявили про загрозу реактивного БпЛА для Києва.

Згодом у місті пролунав вибух.

Мер Кличко повідомив про падіння БпЛА на територію гаражного кооперативу.

Екстрені служби прямують на місце.

Відомо про одного постраждалого внаслідок атаки.

Читайте: У Дніпровському районі Києва уламки БпЛА спричинила загоряння

Що передувало?

  • В ніч на 24 вересня рашисти атакували Київ балістикою та дронами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Читайте: Росіяни пошкодили пологовий будинок у Києві: під час атаки в укритті народився хлопчик. ФОТО

Автор: 

Київ (17141) Кличко Віталій (2729)
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