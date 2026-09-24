Росіяни пошкодили пологовий будинок у Києві: під час атаки в укритті народився хлопчик. ФОТО

Під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня пошкоджень зазнав пологовий будинок №2. Медики та пацієнти перебували в укритті, де о 02:05 народився хлопчик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я міста Києва Тетяна Мостепан.

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За її словами, внаслідок обстрілу в будівлі пологового будинку частково вибило вікна та двері з першого по п’ятий поверхи з боку паркінгу. Також пошкоджені вікна у приміщеннях пральні та котельні.

На момент російської атаки пацієнти та працівники медзакладу перебували у сховищі, тому серед них постраждалих немає.





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Саме в укритті пологового будинку під час обстрілу народилася дитина.

"О 02:05, у розпал атаки, у київському пологовому будинку народився хлопчик. Навіть у таку страшну ніч життя продовжується. Наші медики залишаються поруч із пацієнтами за будь-яких обставин і роблять усе можливе, щоб допомога була надана вчасно", – розповіла Мостепан.

Попри завдані будівлі пошкодження, пологовий будинок продовжує працювати та надавати медичну допомогу.

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