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Новини
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Росіяни пошкодили пологовий будинок у Києві: під час атаки в укритті народився хлопчик. ФОТО

Під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня пошкоджень зазнав пологовий будинок №2. Медики та пацієнти перебували в укритті, де о 02:05 народився хлопчик.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я міста Києва Тетяна Мостепан.

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За її словами, внаслідок обстрілу в будівлі пологового будинку частково вибило вікна та двері з першого по п’ятий поверхи з боку паркінгу. Також пошкоджені вікна у приміщеннях пральні та котельні.

На момент російської атаки пацієнти та працівники медзакладу перебували у сховищі, тому серед них постраждалих немає.

У Києві російська атака пошкодила пологовий будинок, в укритті народилася дитина
У Києві російська атака пошкодила пологовий будинок, в укритті народилася дитина

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Саме в укритті пологового будинку під час обстрілу народилася дитина.

"О 02:05, у розпал атаки, у київському пологовому будинку народився хлопчик. Навіть у таку страшну ніч життя продовжується. Наші медики залишаються поруч із пацієнтами за будь-яких обставин і роблять усе можливе, щоб допомога була надана вчасно", – розповіла Мостепан.

Попри завдані будівлі пошкодження, пологовий будинок продовжує працювати та надавати медичну допомогу.

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Автор: 

Київ (17141) обстріл (36994) пологи (53) укриття (342)
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Топ коментарі
+21
Думаю у новонародженого хлопчика з народження буде ненависть до кацапсятини. Дай Боже хлопчику здоров'я, нехай росте на радість батькам та на зло ворогам.
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24.09.2026 11:23 Відповісти
+15
Рашисти це варварська орда ,терористи які лише убивають і руйнують ,а ще слухняно слухають свого кривавого терорита путіна який живе імперським минулим ,замість того щоб повішати чорта і всю його злочину кліку. А так росія це найогидніше фашиське терористичне утворення.
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24.09.2026 11:29 Відповісти
+9
Щира вдячнiсть медикам.
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24.09.2026 12:25 Відповісти

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