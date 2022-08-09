Стрес від війни збільшив кількість передчасних пологів в Україні, – ООН
Війна в Україні збільшила ризик передчасних пологів, а отже, потрібна більша кількість кисневих апаратів для новонароджених, заявив у вівторок у Женеві речник Глобального агентства охорони здоров’я ВООЗ United, підтримуваного ООН.
Про це повідомляє пресслужба ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Війна підвищує рівень стресу у вагітних жінок, що призводить до збільшення кількості зареєстрованих передчасних пологів, - сказав він на пресбрифінгу. - Діти, народжені передчасно, частіше мають респіраторні, неврологічні або травні ускладнення, для лікування яких потрібен кисень".
Агентство передало Україні 220 портативних пристроїв bCPAP, що не потребують приєднання до електромережі, і 125 кисневих систем змішування.
Пристрій забезпечує неінвазійну кисневу вентиляцію новонароджених, які мають складнощі з диханням, і значно підвищує шанси на виживання немовлят.
Системи змішування допомагають запобігти пошкодженню очей, легенів і мозку чистим киснем.
За словами Вергооселя, на сьогодні пристрої отримали 25 лікувальних закладів по всій Україні, 17 з яких - перинатальні центри.
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радует что вижу много беременных на улицах. Больше чем обычно.
Люди спешат жить. и начали понимать, что не только удовольствия - цель жизни. Но и продолжить эту жизнь ВАЖНО.
СПЕШИТЕ ЖИТЬ!
Слава ЗСУ💙👍💛