Стрес від війни збільшив кількість передчасних пологів в Україні, – ООН

Війна в Україні збільшила ризик передчасних пологів, а отже, потрібна більша кількість кисневих апаратів для новонароджених, заявив у вівторок у Женеві речник Глобального агентства охорони здоров’я ВООЗ United, підтримуваного ООН.

Про це повідомляє пресслужба ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна підвищує рівень стресу у вагітних жінок, що призводить до збільшення кількості зареєстрованих передчасних пологів, - сказав він на пресбрифінгу. - Діти, народжені передчасно, частіше мають респіраторні, неврологічні або травні ускладнення, для лікування яких потрібен кисень".

Агентство передало Україні 220 портативних пристроїв bCPAP, що не потребують приєднання до електромережі, і 125 кисневих систем змішування.

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Пристрій забезпечує неінвазійну кисневу вентиляцію новонароджених, які мають складнощі з диханням, і значно підвищує шанси на виживання немовлят.

Системи змішування допомагають запобігти пошкодженню очей, легенів і мозку чистим киснем.

За словами Вергооселя, на сьогодні пристрої отримали 25 лікувальних закладів по всій Україні, 17 з яких - перинатальні центри.