УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10015 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 101 10

Стрес від війни збільшив кількість передчасних пологів в Україні, – ООН

діти

Війна в Україні збільшила ризик передчасних пологів, а отже, потрібна більша кількість кисневих апаратів для новонароджених, заявив у вівторок у Женеві речник Глобального агентства охорони здоров’я ВООЗ United, підтримуваного ООН.

Про це повідомляє пресслужба ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна підвищує рівень стресу у вагітних жінок, що призводить до збільшення кількості зареєстрованих передчасних пологів, - сказав він на пресбрифінгу. - Діти, народжені передчасно, частіше мають респіраторні, неврологічні або травні ускладнення, для лікування яких потрібен кисень".

Агентство передало Україні 220 портативних пристроїв bCPAP, що не потребують приєднання до електромережі, і 125 кисневих систем змішування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця року в Україні майже 18 млн людей потребуватимуть гуманітарної допомоги, - ООН

Пристрій забезпечує неінвазійну кисневу вентиляцію новонароджених, які мають складнощі з диханням, і значно підвищує шанси на виживання немовлят.

Системи змішування допомагають запобігти пошкодженню очей, легенів і мозку чистим киснем.

За словами Вергооселя, на сьогодні пристрої отримали 25 лікувальних закладів по всій Україні, 17 з яких - перинатальні центри.

Автор: 

ООН (3371) пологовий будинок (52) пологи (54)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Под вечер ВСУ ударили по Кирилловке, юг Запорожской области)))
показати весь коментар
09.08.2022 22:17
+3
печально...
радует что вижу много беременных на улицах. Больше чем обычно.
Люди спешат жить. и начали понимать, что не только удовольствия - цель жизни. Но и продолжить эту жизнь ВАЖНО.
СПЕШИТЕ ЖИТЬ!
показати весь коментар
09.08.2022 22:15
+2
такое говнище что ты высрало, не могла написать женщина.
показати весь коментар
09.08.2022 22:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
печально...
радует что вижу много беременных на улицах. Больше чем обычно.
Люди спешат жить. и начали понимать, что не только удовольствия - цель жизни. Но и продолжить эту жизнь ВАЖНО.
СПЕШИТЕ ЖИТЬ!
показати весь коментар
09.08.2022 22:15 Відповісти
Под вечер ВСУ ударили по Кирилловке, юг Запорожской области)))
показати весь коментар
09.08.2022 22:17 Відповісти
Продовжуйте, не зупиняйтеся!
показати весь коментар
09.08.2022 22:21 Відповісти
це не день а якесь суцільне свято...
показати весь коментар
09.08.2022 22:35 Відповісти
Я вам таки скажу вот что: когда видишь (особенно на ночь глядя) дохлую русню, разорванных на куски каZZапов, их скелеты, обглоданные собаками и доеденные червями, так успокаиваешься, что даже беременеть не захочется, не то, что рожать. Проверено на себе.
показати весь коментар
09.08.2022 22:20 Відповісти
такое говнище что ты высрало, не могла написать женщина.
показати весь коментар
09.08.2022 22:36 Відповісти
Зрозуміло, що ця статистика включає кацапів - окупантів, вони точно такого не очікували.
показати весь коментар
09.08.2022 22:21 Відповісти
По информации из Пентагона рюZZkих подохло и ранено в Украине 85-90 тысяч...
Слава ЗСУ💙👍💛
показати весь коментар
09.08.2022 22:32 Відповісти
Оце роботу собі оон придумало.....
показати весь коментар
09.08.2022 22:42 Відповісти
Більше за все заспокоює бавовни та прильоти по об'єктам кацапів
показати весь коментар
09.08.2022 22:53 Відповісти
 
 