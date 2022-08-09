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Новости Война
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Стресс от войны увеличил количество преждевременных родов в Украине, – ООН

діти

Война в Украине увеличила риск преждевременных родов, а значит, нужно большее количество кислородных аппаратов для новорожденных, заявил во вторник в Женеве представитель Глобального агентства здравоохранения ВОЗ United, поддерживаемого ООН.

Об этом сообщает пресс-служба ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война повышает уровень стресса у беременных женщин, что приводит к увеличению количества зарегистрированных преждевременных родов, – сказал он на пресс-брифинге. – Дети, рожденные преждевременно, чаще имеют респираторные, неврологические или пищеварительные осложнения, для лечения которых нужен кислород".

Агентство передало Украине 220 портативных устройств bCPAP, не требующих подключения к электросети, и 125 кислородных систем смешивания.

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Устройство обеспечивает неинвазионную кислородную вентиляцию новорожденных, имеющих затруднения с дыханием, и значительно повышает шансы на выживание младенцев.

Системы смешивания помогают предотвратить повреждение глаз, легких и мозга чистым кислородом.

По словам Вергооселя, на сегодняшний день устройства получили 25 лечебных учреждений по всей Украине, 17 из которых - перинатальные центры.

Автор: 

ООН (4186) роддом (75) роды (79)


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Топ комментарии
+7
Под вечер ВСУ ударили по Кирилловке, юг Запорожской области)))
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09.08.2022 22:17
+3
печально...
радует что вижу много беременных на улицах. Больше чем обычно.
Люди спешат жить. и начали понимать, что не только удовольствия - цель жизни. Но и продолжить эту жизнь ВАЖНО.
СПЕШИТЕ ЖИТЬ!
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09.08.2022 22:15
+2
такое говнище что ты высрало, не могла написать женщина.
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09.08.2022 22:36
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печально...
радует что вижу много беременных на улицах. Больше чем обычно.
Люди спешат жить. и начали понимать, что не только удовольствия - цель жизни. Но и продолжить эту жизнь ВАЖНО.
СПЕШИТЕ ЖИТЬ!
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09.08.2022 22:15 Ответить
Под вечер ВСУ ударили по Кирилловке, юг Запорожской области)))
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09.08.2022 22:17 Ответить
Продовжуйте, не зупиняйтеся!
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09.08.2022 22:21 Ответить
це не день а якесь суцільне свято...
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09.08.2022 22:35 Ответить
Я вам таки скажу вот что: когда видишь (особенно на ночь глядя) дохлую русню, разорванных на куски каZZапов, их скелеты, обглоданные собаками и доеденные червями, так успокаиваешься, что даже беременеть не захочется, не то, что рожать. Проверено на себе.
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09.08.2022 22:20 Ответить
такое говнище что ты высрало, не могла написать женщина.
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09.08.2022 22:36 Ответить
Зрозуміло, що ця статистика включає кацапів - окупантів, вони точно такого не очікували.
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09.08.2022 22:21 Ответить
По информации из Пентагона рюZZkих подохло и ранено в Украине 85-90 тысяч...
Слава ЗСУ💙👍💛
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09.08.2022 22:32 Ответить
Оце роботу собі оон придумало.....
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09.08.2022 22:42 Ответить
Більше за все заспокоює бавовни та прильоти по об'єктам кацапів
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09.08.2022 22:53 Ответить
 
 