Стресс от войны увеличил количество преждевременных родов в Украине, – ООН

Война в Украине увеличила риск преждевременных родов, а значит, нужно большее количество кислородных аппаратов для новорожденных, заявил во вторник в Женеве представитель Глобального агентства здравоохранения ВОЗ United, поддерживаемого ООН.

Об этом сообщает пресс-служба ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война повышает уровень стресса у беременных женщин, что приводит к увеличению количества зарегистрированных преждевременных родов, – сказал он на пресс-брифинге. – Дети, рожденные преждевременно, чаще имеют респираторные, неврологические или пищеварительные осложнения, для лечения которых нужен кислород".

Агентство передало Украине 220 портативных устройств bCPAP, не требующих подключения к электросети, и 125 кислородных систем смешивания.

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Устройство обеспечивает неинвазионную кислородную вентиляцию новорожденных, имеющих затруднения с дыханием, и значительно повышает шансы на выживание младенцев.

Системы смешивания помогают предотвратить повреждение глаз, легких и мозга чистым кислородом.

По словам Вергооселя, на сегодняшний день устройства получили 25 лечебных учреждений по всей Украине, 17 из которых - перинатальные центры.