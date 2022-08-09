Стресс от войны увеличил количество преждевременных родов в Украине, – ООН
Война в Украине увеличила риск преждевременных родов, а значит, нужно большее количество кислородных аппаратов для новорожденных, заявил во вторник в Женеве представитель Глобального агентства здравоохранения ВОЗ United, поддерживаемого ООН.
Об этом сообщает пресс-служба ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Война повышает уровень стресса у беременных женщин, что приводит к увеличению количества зарегистрированных преждевременных родов, – сказал он на пресс-брифинге. – Дети, рожденные преждевременно, чаще имеют респираторные, неврологические или пищеварительные осложнения, для лечения которых нужен кислород".
Агентство передало Украине 220 портативных устройств bCPAP, не требующих подключения к электросети, и 125 кислородных систем смешивания.
Устройство обеспечивает неинвазионную кислородную вентиляцию новорожденных, имеющих затруднения с дыханием, и значительно повышает шансы на выживание младенцев.
Системы смешивания помогают предотвратить повреждение глаз, легких и мозга чистым кислородом.
По словам Вергооселя, на сегодняшний день устройства получили 25 лечебных учреждений по всей Украине, 17 из которых - перинатальные центры.
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радует что вижу много беременных на улицах. Больше чем обычно.
Люди спешат жить. и начали понимать, что не только удовольствия - цель жизни. Но и продолжить эту жизнь ВАЖНО.
СПЕШИТЕ ЖИТЬ!
Слава ЗСУ💙👍💛