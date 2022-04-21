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Лисичанськ (313) Луганщина (4811) пологи (54)

У Лисичанську лікарі під обстрілами приймали пологи у 17-річної дівчини. ФОТО

19 квітня під час чергового мінометного обстрілу Лисичанська у 17-річної мешканки Гірського почалися пологи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Військові медики доправили її до Лисичанського пологового стаціонару. Під час обстрілу міста лікарям довелося оперувати породіллю, адже за медичними показниками необхідно було робити кесарів розтин.

Дівчина народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми 150 грамів та ростом 50 сантиметрів. Мама й немовля почуваються нормально та отримують усю необхідну допомогу.

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У Лисичанську лікарі під обстрілами приймали пологи у 17-річної дівчини 01

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Топ коментарі
+18
Це так, але в мене є питання стосовно віку дівчинки
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21.04.2022 20:23
+16
Це народилось майбутнє української незламної нації...
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21.04.2022 20:20
+9
Боже, бережи їх всіх!
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21.04.2022 20:29
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Це народилось майбутнє української незламної нації...
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21.04.2022 20:20 Відповісти
Це так, але в мене є питання стосовно віку дівчинки
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21.04.2022 20:23 Відповісти
Неграмотность в вопросе секса.в таком случае залет идёт приложением к интересному процессу
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21.04.2022 20:31 Відповісти
не 13 і навіть не 15, 17 норм, добре, що не в 35 і більше перша дитина.
Кохаймося, москалів ще чавити та чавити!
Як не ми, то наші діти та онуки завершать гідну справу!
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21.04.2022 20:33 Відповісти
Краще в 40 ,але з мозгами і бажанням і можливістю для дитини дати все.В 40 тількі життя починається свідоме!
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21.04.2022 20:47 Відповісти
В 40 років вже ні розуму, ні здоров'я нема. Максиму що може народити жінка в 40 це одну дитину і як правило це дитина з поганою генетикою. Україні не потрібні зараз кар'єристки з низькою фертилістю, нам побільше дівчат з відчуттям материнства, які згідні будуть народжувати більше 6 дітей.
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21.04.2022 21:05 Відповісти
Більшої маячні в житті не читав. Це взагалі не мислення європейської та розвиненої людини!
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22.04.2022 11:47 Відповісти
от такі розумні, потікали в європи, і ***** для нації не зробили і не зроблять, але мають привілеї за які чоловіки віддають ЖИТТЯ. І отримуємо що? на 5 мільйонів біженок лише мільйон дітей, але "ми ж рожаєм, і поетаму ми будущєє, а значіт не прівілегіі", а по факту це просто привілейована группа яка не приносить ніякої користі, і за 30 років мінус 15 мільйонів населення. питання, то чому таких "розумних" не призивати в призовну армію, чого воювати может 20ти річний хлопчина з зором мінус 4 і 55 кг, але не може бездітна 35 літня бабєнція 80 кілограм? Вибачте, але приколи закінчились, або евакуюєшся і відроджуєш націю з 3+ дітьми, або складаєш присягу, і по крайній мірі не маєш права тікати з країни, а працюєш на її економіку як всі ті хтоо "не важливий" для майбутнього...
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21.04.2022 21:36 Відповісти
Та хай хоч хтось дітей народжує. Ато всі такі розумні та емансиповані, анароджувати дітей нема кому. Треба подякувати дівчині за те, що народила майбутнє країни. Дай боже, щоб ще народила хоч десять.
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21.04.2022 21:01 Відповісти
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21.04.2022 20:21 Відповісти
я тепер хз як ми будемо жити після війни (сподіваюсь що будемо жити взагалі), після звиканнях до вибухів, тиша буде нести стресс і страх
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21.04.2022 20:27 Відповісти
А у меня холодильник, когда включался, напоминал реально звук чего-то летящего реактивного. Я параноик?
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21.04.2022 20:45 Відповісти
17 років, нда
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21.04.2022 20:23 Відповісти
Не айс увы,но девка с виду крупная ,мало как уже труба горела
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21.04.2022 20:33 Відповісти
Даже в Совке, украинцам можно было всупать в брак с 17 лет.
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21.04.2022 20:37 Відповісти
А де фото щасливого батька?
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21.04.2022 20:51 Відповісти
Боже, бережи їх всіх!
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21.04.2022 20:29 Відповісти
Надо было предохраняться в 16 лет.
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21.04.2022 20:43 Відповісти
Якщо пологи - то вже жінка а не дівчина.
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21.04.2022 20:47 Відповісти
аби живі і здорові були, решту можна набути, надбати, навчити
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21.04.2022 21:03 Відповісти
 
 