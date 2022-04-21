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В Лисичанске врачи под обстрелами принимали роды у 17-летней девушки. ФОТО

19 апреля во время очередного минометного обстрела Лисичанска у 17-летней жительницы Горского начались роды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Военные медики доставили ее в Лисичанский родильный стационар. Во время обстрела города врачам пришлось оперировать роженицу, потому что по медицинским показателям необходимо было производить кесарево сечение.

Девушка родила здорового мальчика весом 3 килограмма 150 граммов и ростом 50 сантиметров. Мама и младенец чувствуют себя нормально и получают всю необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местный житель в Лисичанске обстрелял правоохранителей и бросил гранату, есть погибший и раненый, - полиция

В Лисичанске врачи под обстрелами принимали роды у 17-летней девушки 01
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Топ комментарии
+18
Це так, але в мене є питання стосовно віку дівчинки
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21.04.2022 20:23
+16
Це народилось майбутнє української незламної нації...
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21.04.2022 20:20
+9
Боже, бережи їх всіх!
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21.04.2022 20:29
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Це народилось майбутнє української незламної нації...
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21.04.2022 20:20 Ответить
Це так, але в мене є питання стосовно віку дівчинки
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21.04.2022 20:23 Ответить
Неграмотность в вопросе секса.в таком случае залет идёт приложением к интересному процессу
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21.04.2022 20:31 Ответить
не 13 і навіть не 15, 17 норм, добре, що не в 35 і більше перша дитина.
Кохаймося, москалів ще чавити та чавити!
Як не ми, то наші діти та онуки завершать гідну справу!
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21.04.2022 20:33 Ответить
Краще в 40 ,але з мозгами і бажанням і можливістю для дитини дати все.В 40 тількі життя починається свідоме!
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21.04.2022 20:47 Ответить
В 40 років вже ні розуму, ні здоров'я нема. Максиму що може народити жінка в 40 це одну дитину і як правило це дитина з поганою генетикою. Україні не потрібні зараз кар'єристки з низькою фертилістю, нам побільше дівчат з відчуттям материнства, які згідні будуть народжувати більше 6 дітей.
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21.04.2022 21:05 Ответить
Більшої маячні в житті не читав. Це взагалі не мислення європейської та розвиненої людини!
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22.04.2022 11:47 Ответить
от такі розумні, потікали в європи, і ***** для нації не зробили і не зроблять, але мають привілеї за які чоловіки віддають ЖИТТЯ. І отримуємо що? на 5 мільйонів біженок лише мільйон дітей, але "ми ж рожаєм, і поетаму ми будущєє, а значіт не прівілегіі", а по факту це просто привілейована группа яка не приносить ніякої користі, і за 30 років мінус 15 мільйонів населення. питання, то чому таких "розумних" не призивати в призовну армію, чого воювати может 20ти річний хлопчина з зором мінус 4 і 55 кг, але не може бездітна 35 літня бабєнція 80 кілограм? Вибачте, але приколи закінчились, або евакуюєшся і відроджуєш націю з 3+ дітьми, або складаєш присягу, і по крайній мірі не маєш права тікати з країни, а працюєш на її економіку як всі ті хтоо "не важливий" для майбутнього...
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21.04.2022 21:36 Ответить
Та хай хоч хтось дітей народжує. Ато всі такі розумні та емансиповані, анароджувати дітей нема кому. Треба подякувати дівчині за те, що народила майбутнє країни. Дай боже, щоб ще народила хоч десять.
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21.04.2022 21:01 Ответить
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21.04.2022 20:21 Ответить
я тепер хз як ми будемо жити після війни (сподіваюсь що будемо жити взагалі), після звиканнях до вибухів, тиша буде нести стресс і страх
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21.04.2022 20:27 Ответить
А у меня холодильник, когда включался, напоминал реально звук чего-то летящего реактивного. Я параноик?
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21.04.2022 20:45 Ответить
17 років, нда
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21.04.2022 20:23 Ответить
Не айс увы,но девка с виду крупная ,мало как уже труба горела
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21.04.2022 20:33 Ответить
Даже в Совке, украинцам можно было всупать в брак с 17 лет.
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21.04.2022 20:37 Ответить
А де фото щасливого батька?
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21.04.2022 20:51 Ответить
Боже, бережи їх всіх!
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21.04.2022 20:29 Ответить
Надо было предохраняться в 16 лет.
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21.04.2022 20:43 Ответить
Якщо пологи - то вже жінка а не дівчина.
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21.04.2022 20:47 Ответить
аби живі і здорові були, решту можна набути, надбати, навчити
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21.04.2022 21:03 Ответить
 
 