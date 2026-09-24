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Россияне повредили роддом в Киеве: во время атаки в укрытии родился мальчик. ФОТО

Во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 24 сентября повреждения получил роддом № 2. Медики и пациенты находились в укрытии, где в 02:05 родился мальчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор Департамента здравоохранения города Киева Татьяна Мостепан.

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По её словам, в результате обстрела в здании роддома частично выбило окна и двери с первого по пятый этажи со стороны паркинга. Также повреждены окна в помещениях прачечной и котельной.

На момент российской атаки пациенты и сотрудники медучреждения находились в убежище, поэтому среди них пострадавших нет.

В Киеве российская атака повредила роддом, в укрытии родился ребенок
В Киеве российская атака повредила роддом, в укрытии родился ребенок

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Именно в укрытии роддома во время обстрела родился ребенок.

"В 02:05, в разгар атаки, в киевском роддоме родился мальчик. Даже в такую страшную ночь жизнь продолжается. Наши медики остаются рядом с пациентами при любых обстоятельствах и делают всё возможное, чтобы помощь была оказана вовремя", — рассказала Мостепан.

Несмотря на повреждения, нанесённые зданию, роддом продолжает работать и оказывать медицинскую помощь.

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Автор: 

Киев (27529) обстрел (35677) роды (80) укрытие (223)
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Топ комментарии
+21
Думаю у новонародженого хлопчика з народження буде ненависть до кацапсятини. Дай Боже хлопчику здоров'я, нехай росте на радість батькам та на зло ворогам.
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24.09.2026 11:23 Ответить
+15
Рашисти це варварська орда ,терористи які лише убивають і руйнують ,а ще слухняно слухають свого кривавого терорита путіна який живе імперським минулим ,замість того щоб повішати чорта і всю його злочину кліку. А так росія це найогидніше фашиське терористичне утворення.
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24.09.2026 11:29 Ответить
+9
Щира вдячнiсть медикам.
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24.09.2026 12:25 Ответить

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