Реактивный "Шахед" - не только средство поражения, но и инструмент остановки города, - аналитика

Россия изменила тактику атак на Киев, все чаще применяя реактивные "Шахеды", которые быстрее долетают до столицы и могут представлять угрозу в течение всего дня. Из-за повторяющихся атак и длительных воздушных тревог враг фактически использует дроны не только для поражения целей, но и для парализации работы города.

Об этом говорится в материале Texty.org, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Сначала россияне применяли реактивные дроны поодиночке или небольшими группами.

"Единичные упоминания о них появляются значительно раньше, но в течение мая–июля это еще не сопровождается коренным изменением ритма тревог. Настоящий перелом наступает в августе, когда сообщения о реактивных БПЛА становятся регулярными.

Именно с середины августа картина резко меняется. Красные отрезки на графике сгущаются и все чаще появляются во все времена суток — ночью, утром, днем и вечером. Вместо отдельных красных всплесков образуются длинные вертикальные нити, охватывающие почти весь суточный диапазон. Город может выйти из одной тревоги, но вскоре получить следующую", — отметили авторы.

Количество упоминаний о реактивных БПЛА

Идея о "перекрытии" рабочего дня воздушными тревогами не нова.

"Украина уже переживала бесконечные "тренировки" носителей "Кинжалов", когда одна тревога сменяла другую. Россияне пытались добиться подобного эффекта и с помощью обычных "Шахедов", но их массовые налеты в основном оставались привязанными к ночному времени. Реактивные дроны позволили растянуть угрозу далеко за пределы ночного времени", - говорится в материале.

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Появление первых реактивных "шахедов"

Первые реактивные дроны залетали в Украину еще зимой 2024 года.

Одно из первых четких упоминаний в новостях датировано 8 января 2024 года.

"На территории Украины был сбит первый "Шахед-238" с реактивным двигателем. Двигатель китайский. Долетел до центра страны. Летел со скоростью более 500 км/ч. Не думал, что они так быстро появятся у нас. Недавно Иран впервые показал его на выставке", - написал в соцсетях Сергей Флэш.

В течение следующего года рашисты продолжали их совершенствовать. Новые двигатели позволили быстрее менять направление и корректировать курс уже на завершающем отрезке полета.

Уже в июле 2025 года зафиксировали первое относительно массовое применение реактивных дронов в Киеве. Тогда, согласно официальной информации, по столице было задействовано до 8 реактивных БПЛА.

Повод для тревоги

Разница между скоростью в 250 километров в час обычного "шахеда" и 600 километров реактивного становится проблемой.

"Последний не оставляет шансов мобильным группам с пулеметами. Зенитных ракет на всех не хватит, а на малых высотах часть комплексов неэффективна. Остаются ПЗРК и авиация", — пишут авторы.

Убытки для бизнеса

Длительными воздушными тревогами враг наносит экономический ущерб.

"Даже один час угрозы нарушает работу предприятий, торговли, транспорта и учреждений. Не стоит забывать, что Киев является одним из регионов с наибольшим валовым региональным продуктом.

По итогам 2021 года его размер оценивался почти в 1,3 триллиона гривен. Поэтому для такого города непрекращающиеся тревоги — это сотни миллионов гривен убытков в сутки. Разумеется, враг предпочитает в полной мере воспользоваться такой возможностью", - говорится в материале.

Между отменой тревоги и полным возобновлением работы всегда есть задержка. Людям нужно вернуться из укрытий, а предприятиям - снова запустить оборудование и рабочие процессы. Если вскоре объявят новую тревогу, учреждение или производство может просто не успеть вернуться к нормальному режиму.

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Поэтому белые промежутки на графике не обязательно означают полноценную работу. Часть этого времени город тратит лишь на возвращение к работе после предыдущей остановки. Следующая тревога может начаться раньше, чем это восстановление завершится.

В целом же в результате такой тактики страдают все ключевые периоды суток: время сна, утреннее начало работы и поездки по городу, дневные рабочие часы, вечерний час пик, поздний вечер.

Кроме того, атаки дронов парализуют логистику в Киеве. Доехать с одного берега на другой становится настоящим испытанием.

Маршруты обычных "шахедов" и реактивных дронов различаются.

У обычных они в основном состоят из длинных прямых отрезков и лишь нескольких изменений курса. Траектории реактивных дронов гораздо более извилистые — они заходят в Киев с разных направлений, несколько раз меняют курс и образуют плотный узел над юго-западной частью города.

Сравнение маршрутов реактивного и обычного дронов

Сами петли и повторные развороты могут напрямую влиять на продолжительность тревоги. Даже быстрый дрон, который не пролетает над городом по прямой, а делает дополнительный круг, преодолевает большее расстояние и дольше остается в зоне потенциальной угрозы.

Если дрон удаляется от города, а затем снова возвращается, это может продлить действующую тревогу или вызвать новую.

Такое дешевое средство поражения целей в украинском тылу работает не только как носитель боевой части, но и как средство остановки города, отметили авторы.

"Город оказался между двумя плохими вариантами. Если останавливать работу при каждой угрозе со стороны дронов, Киев может замирать на большую часть суток. Если продолжать работать, люди остаются под реальной угрозой — зачастую без возможности быстро добраться до безопасного места", — подытожили они.

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