Враг атакует Хмельнитчину "шахедами": горит предприятие
Ранним утром 13 сентября 2026 года враг нанёс удар по Хмельницкой области с помощью ударных и реактивных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает Цензор.НЕТ.
Работает ПВО
По его словам, в области в настоящее время работают силы ПВО.
В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар.
"Информация о погибших и пострадавших не поступала", - уточнил глава ОГА.
Больше об атаке врага на Хмельницкую область на данный момент неизвестно.
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