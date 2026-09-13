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Новости Обстрелы Хмельницкой области
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Враг атакует Хмельнитчину "шахедами": горит предприятие

Шахед атакует Хмельницкую область

Ранним утром 13 сентября 2026 года враг нанёс удар по Хмельницкой области с помощью ударных и реактивных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Работает ПВО

По его словам, в области в настоящее время работают силы ПВО.

В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар.

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"Информация о погибших и пострадавших не поступала", - уточнил глава ОГА.

Больше об атаке врага на Хмельницкую область на данный момент неизвестно. 

Новость будет обновляться

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