Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Николаева: части районов города остались без электричества

Вечером 12 сентября российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаева. В результате вражеского удара несколько районов города оказались частично обесточенными.

Об этом в Telegram сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отключение электричества в городе

"Вечером враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева. Частично обесточены несколько районов областного центра", - говорится в сообщении.

Как только ситуация с безопасностью позволит начать работы, энергетики приступят к восстановлению электроснабжения, добавил чиновник.

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Напомним:

Накануне сообщалось, что в результате атаки российских беспилотников в субботу, 12 сентября, часть Дубна, а также ряд населенных пунктов в Ровенском районе остались без света.

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