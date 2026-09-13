Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Николаева: части районов города остались без электричества
Вечером 12 сентября российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаева. В результате вражеского удара несколько районов города оказались частично обесточенными.
Об этом в Telegram сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.
Отключение электричества в городе
"Вечером враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева. Частично обесточены несколько районов областного центра", - говорится в сообщении.
Как только ситуация с безопасностью позволит начать работы, энергетики приступят к восстановлению электроснабжения, добавил чиновник.
Напомним:
Накануне сообщалось, что в результате атаки российских беспилотников в субботу, 12 сентября, часть Дубна, а также ряд населенных пунктов в Ровенском районе остались без света.
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