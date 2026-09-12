Вражеская атака на Ривненщину: часть Дубно и населенные пункты Ривненского района остались без света

В результате атаки российских беспилотников в субботу, 12 сентября, часть города Дубно, а также ряд населенных пунктов в Ривненском районе остались без света.

Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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Отключение электроэнергии в результате атаки

"Часть Дубно осталась без света в результате воздушной атаки врага. Также наблюдается отключение электроэнергии в Ривненском районе. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атак нет.

В трех районах области продолжается воздушная тревога.

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Что предшествовало

Напомним, что утром 12 сентября 2026 года войска РФ атаковали ракетами "Шахед" территорию Ривненской области.

Под вражеским ударом, по данным местных СМИ, оказалась АЗС в Корце.

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