Вражеская атака на Ривненщину: часть Дубно и населенные пункты Ривненского района остались без света
В результате атаки российских беспилотников в субботу, 12 сентября, часть города Дубно, а также ряд населенных пунктов в Ривненском районе остались без света.
Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Александр Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Отключение электроэнергии в результате атаки
"Часть Дубно осталась без света в результате воздушной атаки врага. Также наблюдается отключение электроэнергии в Ривненском районе. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате атак нет.
В трех районах области продолжается воздушная тревога.
Что предшествовало
- Напомним, что утром 12 сентября 2026 года войска РФ атаковали ракетами "Шахед" территорию Ривненской области.
- Под вражеским ударом, по данным местных СМИ, оказалась АЗС в Корце.
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