Ворожа атака на Рівненщину: частина Дубна та населені пункти Рівненського району залишилися без світла
Внаслідок атаки російських безпілотників у суботу, 12 вересня, частина Дубна, а також низка населених пунктів у Рівненському районі залишилися без світла.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Знеструмлення внаслідок атаки
"Частина Дубна залишилася без світла внаслідок повітряної атаки ворога. Також є знеструмлення у Рівненському районі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - сказано в повідомленні.
Постраждалих внаслідок атак немає.
У трьох районах області триває повітряна тривога.
Що передувало
- Нагадаємо, що зранку 12 вересня 2026 року війська РФ атакували "Шахедами" територію Рівненської області.
- Під ворожим ударом, за даними місцевих ЗМІ, опинилася АЗС в Корці.
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