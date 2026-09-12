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Новини Удари по енергетиці Атака шахедів на Рівненщину Обстріли Рівненщини
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Ворожа атака на Рівненщину: частина Дубна та населені пункти Рівненського району залишилися без світла

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Внаслідок атаки російських безпілотників у суботу, 12 вересня, частина Дубна, а також низка населених пунктів у Рівненському районі залишилися без світла.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Знеструмлення внаслідок атаки 

"Частина Дубна залишилася без світла внаслідок повітряної атаки ворога. Також є знеструмлення у Рівненському районі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - сказано в повідомленні.

Постраждалих внаслідок атак немає.

У трьох районах області триває повітряна тривога.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що зранку 12 вересня 2026 року війська РФ атакували "Шахедами" територію Рівненської області.
  • Під ворожим ударом, за даними місцевих ЗМІ, опинилася АЗС в Корці.

Читайте також: Ворог атакував "Шахедами" АЗС на Рівненщині

Автор: 

атака (2069) електроенергія (3468) Рівненська область (1210) Дубенський район (11) Рівненський район (65) Дубно (3)
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