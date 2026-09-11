Зафіксовані знеструмлення у семи областях через російські обстріли, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 11 вересня знеструмлена частина споживачів у семи областях України.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Де є знеструмлення

Так, зазначається, що частина споживачів знеструмлена у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

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Обмеження не прогнозуються

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00", - додали в Міненерго.

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