Зафиксированы отключения электроэнергии в семи областях из-за российских обстрелов, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры к утру 11 сентября часть потребителей в семи областях Украины осталась без электричества.
Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Где произошли отключения
Так, отмечается, что часть потребителей осталась без электричества в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.
Ограничений не прогнозируется
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.
"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00", — добавили в Минэнерго.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль