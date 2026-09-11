Зафиксированы отключения электроэнергии в семи областях из-за российских обстрелов, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры к утру 11 сентября часть потребителей в семи областях Украины осталась без электричества.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

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Где произошли отключения

Так, отмечается, что часть потребителей осталась без электричества в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.

Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

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Ограничений не прогнозируется

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00", — добавили в Минэнерго.

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