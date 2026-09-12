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Новини Обстріли Рівненщини
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Ворог атакував "Шахедами" АЗС на Рівненщині

Шахед вдарив по АЗС на Рівненщині

Зранку 12 вересня 2026 року війська РФ атакували "Шахедами" територію Рівненської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Автозаправна станція стала ціллю ворога під час ранкової атаки на Рівненщину", - зазначив він.

Подробиці Коваль обіцяє повідомити згодом.

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"Повітряна тривога на Рівненщині триває. Закликаю перебувати в укриттях", - наголошує він.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Новина оновлюватиметься

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АЗС (684) обстріл (36677) Шахед (2498) Рівненська область (1209)
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Топ коментарі
+3
А де ж наше сране ППО ?
Через всю країну Шахед пролетів і його не збили .
Це вже питання виникають до командувача ВПС Криворучка , він дійсно такий неефективний і тупорилий що досі не збудував нездоланне для рашистів ППО чи кацапський агент .
До речі , особисто Криворучко давав наказ розрахунку Петріот не змінювати дислокацію і через годину очікування прилетів Іскандер і всі наші Герої загинули .
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12.09.2026 12:53 Відповісти
+3
Ну це вже млять саботаж без варіантів. Шахед пролетів через всю країну і його не помітили? Не повірю ніколи. Ракети крилаті збиваються стовідсотково як тільки перелітають лінію фронту, а тут пердячі шахеди через всю країну проходять як в себе вдома. Тупо йде примус українців до капітуляції, щоб потім вилазили кремлівські і пейсаті суки і заявляли що потрібно здаватися бо подивіться що робиться.
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12.09.2026 13:15 Відповісти
+2
Ну так якого хера їх не збивають? Сьогодні вранці над Київом дирчав мопед всі його чують і всім похер поки не впаде на ціль
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12.09.2026 13:23 Відповісти

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