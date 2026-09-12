Ворог атакував "Шахедами" АЗС на Рівненщині

Зранку 12 вересня 2026 року війська РФ атакували "Шахедами" територію Рівненської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Автозаправна станція стала ціллю ворога під час ранкової атаки на Рівненщину", - зазначив він.

Подробиці Коваль обіцяє повідомити згодом.

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"Повітряна тривога на Рівненщині триває. Закликаю перебувати в укриттях", - наголошує він.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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