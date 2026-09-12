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Ворог атакував "Шахедами" АЗС на Рівненщині
Зранку 12 вересня 2026 року війська РФ атакували "Шахедами" територію Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Автозаправна станція стала ціллю ворога під час ранкової атаки на Рівненщину", - зазначив він.
Подробиці Коваль обіцяє повідомити згодом.
"Повітряна тривога на Рівненщині триває. Закликаю перебувати в укриттях", - наголошує він.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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Через всю країну Шахед пролетів і його не збили .
Це вже питання виникають до командувача ВПС Криворучка , він дійсно такий неефективний і тупорилий що досі не збудував нездоланне для рашистів ППО чи кацапський агент .
До речі , особисто Криворучко давав наказ розрахунку Петріот не змінювати дислокацію і через годину очікування прилетів Іскандер і всі наші Герої загинули .