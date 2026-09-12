Враг атаковал АЗС в Ровенской области ракетами "Шахед"

Утром 12 сентября 2026 года войска РФ нанесли удар ракетами "Шахед" по территории Ровенской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Автозаправочная станция стала целью врага во время утренней атаки на Ровенскую область", - отметил он.

Подробности Коваль обещает сообщить позже.

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"Воздушная тревога в Ровенской области продолжается. Призываю находиться в укрытиях", - подчеркивает он.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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