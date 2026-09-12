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Новости Обстрелы Ривненщины
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Враг атаковал АЗС в Ровенской области ракетами "Шахед"

Шахед нанес удар по АЗС в Ровенской области

Утром 12 сентября 2026 года войска РФ нанесли удар ракетами "Шахед" по территории Ровенской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Автозаправочная станция стала целью врага во время утренней атаки на Ровенскую область", - отметил он.

Подробности Коваль обещает сообщить позже.

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"Воздушная тревога в Ровенской области продолжается. Призываю находиться в укрытиях", - подчеркивает он.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Новость будет обновляться

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АЗС (526) обстрел (35369) Шахед (2490) Ровенская область (1431)
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Топ комментарии
+3
А де ж наше сране ППО ?
Через всю країну Шахед пролетів і його не збили .
Це вже питання виникають до командувача ВПС Криворучка , він дійсно такий неефективний і тупорилий що досі не збудував нездоланне для рашистів ППО чи кацапський агент .
До речі , особисто Криворучко давав наказ розрахунку Петріот не змінювати дислокацію і через годину очікування прилетів Іскандер і всі наші Герої загинули .
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12.09.2026 12:53 Ответить
+3
Ну це вже млять саботаж без варіантів. Шахед пролетів через всю країну і його не помітили? Не повірю ніколи. Ракети крилаті збиваються стовідсотково як тільки перелітають лінію фронту, а тут пердячі шахеди через всю країну проходять як в себе вдома. Тупо йде примус українців до капітуляції, щоб потім вилазили кремлівські і пейсаті суки і заявляли що потрібно здаватися бо подивіться що робиться.
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12.09.2026 13:15 Ответить
+2
Ну так якого хера їх не збивають? Сьогодні вранці над Київом дирчав мопед всі його чують і всім похер поки не впаде на ціль
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12.09.2026 13:23 Ответить

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