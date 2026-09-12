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Враг атаковал АЗС в Ровенской области ракетами "Шахед"
Утром 12 сентября 2026 года войска РФ нанесли удар ракетами "Шахед" по территории Ровенской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Автозаправочная станция стала целью врага во время утренней атаки на Ровенскую область", - отметил он.
Подробности Коваль обещает сообщить позже.
"Воздушная тревога в Ровенской области продолжается. Призываю находиться в укрытиях", - подчеркивает он.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Новость будет обновляться
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Через всю країну Шахед пролетів і його не збили .
Це вже питання виникають до командувача ВПС Криворучка , він дійсно такий неефективний і тупорилий що досі не збудував нездоланне для рашистів ППО чи кацапський агент .
До речі , особисто Криворучко давав наказ розрахунку Петріот не змінювати дислокацію і через годину очікування прилетів Іскандер і всі наші Герої загинули .