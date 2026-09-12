Атака на Одесскую область: в Черноморске разрушен жилой дом, пострадали пять человек
Ранним утром 12 сентября российские войска атаковали центральную часть Черноморска в Одесской области. Зафиксировано попадание в гостиницу и жилой дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в результате атаки уничтожен жилой дом, еще три — повреждены. Пострадали пять человек, среди них четверо детей.
Повреждена газовая труба, загорелся дом
Также повреждена газовая труба, что привело к возгоранию жилого дома.
Спасатели эвакуировали людей, которые из-за состояния здоровья не могли передвигаться самостоятельно.
Повреждены отель и автомобили
Кроме того, повреждено здание отеля, в котором расположен реабилитационный центр, а также припаркованные рядом автомобили.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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