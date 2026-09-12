Атака на Одесскую область: в Черноморске разрушен жилой дом, пострадали пять человек

Ранним утром 12 сентября российские войска атаковали центральную часть Черноморска в Одесской области. Зафиксировано попадание в гостиницу и жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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По данным спасателей, в результате атаки уничтожен жилой дом, еще три — повреждены. Пострадали пять человек, среди них четверо детей.

Повреждена газовая труба, загорелся дом

Также повреждена газовая труба, что привело к возгоранию жилого дома.

Спасатели эвакуировали людей, которые из-за состояния здоровья не могли передвигаться самостоятельно.

Повреждены отель и автомобили

Кроме того, повреждено здание отеля, в котором расположен реабилитационный центр, а также припаркованные рядом автомобили.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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