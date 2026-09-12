УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14399 відвідувачів онлайн
Новини Відео Обстріли Одещини
699 2

Атака на Одещину: у Чорноморську зруйновано житловий будинок, постраждали п’ятеро людей. ВIДЕО

Під ранок 12 вересня російські сили атакували центральну частину Чорноморська в Одеській області. Зафіксовано влучання в готель і будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними рятувальників внаслідок атаки знищено житловий будинок, ще три — пошкоджено. Постраждали п’ятеро людей, серед них четверо дітей.

Пошкоджено газову трубу, спалахнув будинок

Також пошкоджено газову трубу, що спричинило загоряння житлового будинку.

Рятувальники врятували людей, які через стан здоров’я не могли пересуватися самостійно.

Пошкоджено готель та автомобілі

Крім того, пошкоджено будівлю готелю, де розташований реабілітаційний центр, а також автомобілі, припарковані поруч.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Одесі: пошкоджено багатоповерхівку, 16 постраждалих, зокрема п’ятимісячна дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (36677) Одеська область (4200) Чорноморськ (53) Одеський район (784)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 