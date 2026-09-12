Атака на Одещину: у Чорноморську зруйновано житловий будинок, постраждали п’ятеро людей. ВIДЕО

Під ранок 12 вересня російські сили атакували центральну частину Чорноморська в Одеській області. Зафіксовано влучання в готель і будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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За даними рятувальників внаслідок атаки знищено житловий будинок, ще три — пошкоджено. Постраждали п’ятеро людей, серед них четверо дітей.

Пошкоджено газову трубу, спалахнув будинок

Також пошкоджено газову трубу, що спричинило загоряння житлового будинку.

Рятувальники врятували людей, які через стан здоров’я не могли пересуватися самостійно.

Пошкоджено готель та автомобілі

Крім того, пошкоджено будівлю готелю, де розташований реабілітаційний центр, а також автомобілі, припарковані поруч.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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