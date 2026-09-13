УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8581 відвідувач онлайн
Новини Атака безпілотників на Миколаїв Удари по енергетиці Обстріли Миколаєва
58 2

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаєва: частини районів міста знеструмлені

електропостачання

Ввечері 12 вересня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок ворожого удару частково знеструмлено декілька районів міста.

Про це в телеграм повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Знеструмлення у місті

"Ввечері ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково знеструмлено декілька районів обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання, додав посадовець.

Читайте також: Дві людини загинули і 9 постраждали, зокрема однорічний хлопчик, через атаки РФ на Миколаїв

Нагадаємо:

Напередодні повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у суботу, 12 вересня, частина Дубна, а також низка населених пунктів у Рівненському районі залишилися без світла.

Читайте також: Миколаїв зазнав масованих атак РФ: четверо загиблих і 19 поранених, серед них діти

Автор: 

Миколаїв (1675) Миколаївська область (2460) обстріл (36677) знеструмлення (164) Миколаївський район (279)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 