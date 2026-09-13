РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаєва: частини районів міста знеструмлені

Ввечері 12 вересня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок ворожого удару частково знеструмлено декілька районів міста.

Про це в телеграм повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.

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Знеструмлення у місті

"Ввечері ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково знеструмлено декілька районів обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання, додав посадовець.

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Нагадаємо:

Напередодні повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у суботу, 12 вересня, частина Дубна, а також низка населених пунктів у Рівненському районі залишилися без світла.

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