РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаєва: частини районів міста знеструмлені
Ввечері 12 вересня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок ворожого удару частково знеструмлено декілька районів міста.
Про це в телеграм повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.
Знеструмлення у місті
"Ввечері ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частково знеструмлено декілька районів обласного центру", - йдеться у повідомленні.
Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання, додав посадовець.
Нагадаємо:
Напередодні повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників у суботу, 12 вересня, частина Дубна, а також низка населених пунктів у Рівненському районі залишилися без світла.
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