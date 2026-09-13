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Новини Обстріли Хмельниччини
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Ворог атакує "шахедами" Хмельниччину: на території підприємства пожежа

Шахед атакує Хмельниччину

Під ранок 13 вересня 2026 року ворог атакував Хмельницьку область ударними та реактивними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

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Працює ППО

За його словами, в області наразі працюють сили ППО.

Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.

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"Інформація про загиблих та травмованих не надходила", - уточнив очільник ОВА.

Більше про атаку ворога на Хмельниччину на цю мить не відомо. 

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обстріл (36702) Шахед (2505) Хмельницька область (1027) реактивний шахед (30)
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