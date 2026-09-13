Ворог атакує "шахедами" Хмельниччину: на території підприємства пожежа
Під ранок 13 вересня 2026 року ворог атакував Хмельницьку область ударними та реактивними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Працює ППО
За його словами, в області наразі працюють сили ППО.
Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.
"Інформація про загиблих та травмованих не надходила", - уточнив очільник ОВА.
Більше про атаку ворога на Хмельниччину на цю мить не відомо.
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