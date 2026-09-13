Ворог атакує "шахедами" Хмельниччину: на території підприємства пожежа

Під ранок 13 вересня 2026 року ворог атакував Хмельницьку область ударними та реактивними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Працює ППО

За його словами, в області наразі працюють сили ППО.

Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.

Також читайте: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаєва: частини районів міста знеструмлені

"Інформація про загиблих та травмованих не надходила", - уточнив очільник ОВА.

Більше про атаку ворога на Хмельниччину на цю мить не відомо.

Новина оновлюватиметься