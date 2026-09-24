5 472 18
Робота патрульних поліцейських в момент ударів балістикою по Києву. ВIДЕО
Патрульні під час балістичних ударів по Києву евакуйовували поранених та працювали на місцях влучань.
Відео оприлюднив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Уночі столиця знову зазнала комбінованої ворожої атаки. На жаль, є загиблі та поранені. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
Унаслідок обстрілу пошкоджено пологовий будинок, приватні будинки, відділення пошти, складські приміщення та десятки автомобілів.
Попри небезпеку та загрозу повторних обстрілів ми допомагали людям: евакуйовували поранених до автомобілів екстреної медичної допомоги, допомагали громадянам дістатися укриттів та забезпечували безпеку на місцях влучань", - зазначив він.
Що передувало?
- В ніч на 24 вересня рашисти атакували Київ балістикою та дронами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Топ коментарі
+8 Стен Вел
показати весь коментар24.09.2026 14:15 Відповісти Посилання
+8 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар24.09.2026 14:17 Відповісти Посилання
+8 Alex Bogashenko
показати весь коментар24.09.2026 15:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль