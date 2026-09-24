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Новини Обстріли Києва
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Робота патрульних поліцейських в момент ударів балістикою по Києву. ВIДЕО

Патрульні під час балістичних ударів по Києву евакуйовували поранених та працювали на місцях влучань.

Відео оприлюднив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Уночі столиця знову зазнала комбінованої ворожої атаки. На жаль, є загиблі та поранені. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Унаслідок обстрілу пошкоджено пологовий будинок, приватні будинки, відділення пошти, складські приміщення та десятки автомобілів.

Попри небезпеку та загрозу повторних обстрілів ми допомагали людям: евакуйовували поранених до автомобілів екстреної медичної допомоги, допомагали громадянам дістатися укриттів та забезпечували безпеку на місцях влучань", - зазначив він.

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Що передувало?

  • В ніч на 24 вересня рашисти атакували Київ балістикою та дронами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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Автор: 

Київ (17141) обстріл (36994) патрульна поліція (1475) Білошицький Олексій (124)
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Топ коментарі
+8
Ось іще одні під час тривоги "працюють" В дворі приліт дрона огонь горить а вони мужика пакують https://x.com/VinWerwolf/status/2103019986591551664/video/1
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24.09.2026 14:15 Відповісти
+8
УБД- цім героям !
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24.09.2026 14:17 Відповісти
+8
пиар ментов на крови
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24.09.2026 15:25 Відповісти

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