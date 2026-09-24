Робота патрульних поліцейських в момент ударів балістикою по Києву. ВIДЕО

Патрульні під час балістичних ударів по Києву евакуйовували поранених та працювали на місцях влучань.

Відео оприлюднив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Уночі столиця знову зазнала комбінованої ворожої атаки. На жаль, є загиблі та поранені. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.



Унаслідок обстрілу пошкоджено пологовий будинок, приватні будинки, відділення пошти, складські приміщення та десятки автомобілів.



Попри небезпеку та загрозу повторних обстрілів ми допомагали людям: евакуйовували поранених до автомобілів екстреної медичної допомоги, допомагали громадянам дістатися укриттів та забезпечували безпеку на місцях влучань", - зазначив він.

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Що передувало?

В ніч на 24 вересня рашисти атакували Київ балістикою та дронами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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