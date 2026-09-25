Росіяни атакували Київ: БпЛА влучили у житлові будинки, загинув 14-річний хлопець (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 25 вересня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки удару зафіксовані у двох районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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БпЛА влучив у 25-поверховий будинок

У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання БпЛА у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху.

Також у цьому районі внаслідок падіння безпілотника сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий.

Екстрені служби прямують на місця подій.

У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля

У Подільському районі зафіксовано влучання БпЛА у нежитлову будівлю.

У Печерському районі Києва БпЛА влучив у багатоповерхівку

У Печерському районі Києва зафіксовано влучання російського безпілотника у багатоповерховий житловий будинок.

За попередньою інформацією, влучання сталося на рівні 7–10 поверхів багатоповерхівки.

Загиблий та постраждалі

Внаслідок атаки відомо про трьох постраждалих, повідомив Кличко.

"Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий - у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

"На жаль, від ворожого удару загинув 14-річний хлопець. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - згодом повідомили у КМВА.

Смерть дитини також підтвердили у Національній поліції України, уточнивши, що підліток загинув внаслідок влучання БпЛА у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі на рівні 10–11 поверхів

"Щонайменше семеро мешканців дістали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.

Наслідки атаки у Печерському районі









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