Росіяни атакували Київ: БпЛА влучили у житлові будинки, загинув 14-річний хлопець (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 25 вересня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки удару зафіксовані у двох районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
БпЛА влучив у 25-поверховий будинок
У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання БпЛА у 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху.
Також у цьому районі внаслідок падіння безпілотника сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий.
Екстрені служби прямують на місця подій.
У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля
У Подільському районі зафіксовано влучання БпЛА у нежитлову будівлю.
У Печерському районі Києва БпЛА влучив у багатоповерхівку
У Печерському районі Києва зафіксовано влучання російського безпілотника у багатоповерховий житловий будинок.
За попередньою інформацією, влучання сталося на рівні 7–10 поверхів багатоповерхівки.
Загиблий та постраждалі
Внаслідок атаки відомо про трьох постраждалих, повідомив Кличко.
"Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий - у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.
"На жаль, від ворожого удару загинув 14-річний хлопець. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - згодом повідомили у КМВА.
Смерть дитини також підтвердили у Національній поліції України, уточнивши, що підліток загинув внаслідок влучання БпЛА у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі на рівні 10–11 поверхів
"Щонайменше семеро мешканців дістали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.
Наслідки атаки у Печерському районі
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