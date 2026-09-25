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В результате удара РФ повреждено здание Высшего совета правосудия в Киеве: есть пострадавшие
В результате российского удара было повреждено здание Высшего совета правосудия в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По предварительной информации, пострадали шесть человек.
"На месте работают все соответствующие службы. В настоящее время ведется ликвидация последствий атаки и уточнение информации о масштабах повреждений.
Высший совет правосудия сообщает о временной невозможности работы органа", — отметили там.
Удар по Киеву 25 сентября
- Утром российские оккупанты атаковали Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.
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