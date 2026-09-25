В результате удара РФ повреждено здание Высшего совета правосудия в Киеве: есть пострадавшие

В результате российского удара было повреждено здание Высшего совета правосудия в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По предварительной информации, пострадали шесть человек.

"На месте работают все соответствующие службы. В настоящее время ведется ликвидация последствий атаки и уточнение информации о масштабах повреждений.

Высший совет правосудия сообщает о временной невозможности работы органа", — отметили там.

Смотрите также: Россияне атаковали Киев: БПЛА попали в жилые дома, погиб 14-летний подросток (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Удар по Киеву 25 сентября

Утром российские оккупанты атаковали Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.

Читайте: До зимы Россия будет только эскалировать конфликт, если не будет давления со стороны партнеров, - Зеленский