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Новости Обстрелы Киева
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В результате удара РФ повреждено здание Высшего совета правосудия в Киеве: есть пострадавшие

Рашисты нанесли удар по зданию ВСП в Киеве: есть пострадавшие

В результате российского удара было повреждено здание Высшего совета правосудия в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По предварительной информации, пострадали шесть человек.

"На месте работают все соответствующие службы. В настоящее время ведется ликвидация последствий атаки и уточнение информации о масштабах повреждений.

Высший совет правосудия сообщает о временной невозможности работы органа", — отметили там.

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Удар по Киеву 25 сентября

  • Утром российские оккупанты атаковали Шевченковский район Киева. Власти заявили о попадании БПЛА в 5-этажное нежилое здание.

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Автор: 

Киев (27550) обстрел (35712) Высший совет правосудия (580)
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Топ комментарии
+18
Не було правосуддя, не було, а тепер щей й стало неможливим...
Старій радянський анекдот... 12 квітня 1961 року гуцул у Карпатах з однієї полонини кричить куму на іншу:
- Куме Миколо, куме Миколо! Совіти у космос полетіли!
- То як, усі!?
-Та ні, один...
- От курва... Якби усі...
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25.09.2026 11:28 Ответить
+13
Будинок жалко, а от те, що там засідає (кідаловська мафія)...
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25.09.2026 11:44 Ответить
+11
Постраждалих набагато більше від вищої ради правосуддя...
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25.09.2026 11:41 Ответить

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