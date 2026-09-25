В Киеве снова прогремел взрыв: РФ атаковала Шевченковский район, по предварительным данным, есть пострадавшие

Российские войска совершили очередную атаку на Киев. В частности, известно о попадании в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В столице была объявлена воздушная тревога, а силы ПВО сообщили о движении реактивного БПЛА.

Впоследствии в Киеве раздался взрыв.

По данным мэра Кличко, в Шевченковском районе БПЛА попал в 5-этажное нежилое здание. Предварительно, есть пострадавшие.

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Что предшествовало?

Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.

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