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В Киеве снова прогремел взрыв: РФ атаковала Шевченковский район, по предварительным данным, есть пострадавшие
Российские войска совершили очередную атаку на Киев. В частности, известно о попадании в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
В столице была объявлена воздушная тревога, а силы ПВО сообщили о движении реактивного БПЛА.
Впоследствии в Киеве раздался взрыв.
По данным мэра Кличко, в Шевченковском районе БПЛА попал в 5-этажное нежилое здание. Предварительно, есть пострадавшие.
Что предшествовало?
- Утром российские оккупанты атаковали жилые дома в нескольких районах Киева, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 14-летний подросток.
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