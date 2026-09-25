Россия атаковала Житомирскую и Полтавскую области: под ударом транспортная инфраструктура

Ночью 25 сентября российские войска нанесли удар по Житомирской и Полтавской областям. Под ударом оказались объекты транспортной и железнодорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Житомирской области возникли пожары

В Житомирской области в результате вражеской атаки зафиксированы попадания по объектам транспортной инфраструктуры, сообщил начальник ОГА Виталий Бунечко.

"Информации о жертвах и пострадавших от вражеской атаки пока нет", — говорится в сообщении.

На местах попаданий возникли пожары. Спасатели ГСЧС их локализовали.

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В Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура

В Полтавском районе зафиксировано попадание российского БПЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры, сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется.

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