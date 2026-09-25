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Новости Обстрел Киевщины
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Россия ночью атаковала Киевскую область: повреждены дома, склад и предприятие. ФОТОрепортаж

Российские войска ночью нанесли удары по трем районам Киевской области. В результате атаки зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, люди не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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В Бориспольском районе загорелось деревообрабатывающее предприятие

В Бориспольском районе в результате попадания снаряда загорелось деревообрабатывающее предприятие. Сейчас спасатели совместно с местными и добровольными пожарными командами разбирают и поливают водой конструкции.

Повреждены склад, здания и автомобили

В Броварском районе в результате российской атаки повреждено складское здание.

В Обуховском районе повреждения получили три частных дома и четыре легковых автомобиля.

В настоящее время на местах ударов работают все экстренные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Последствия атаки

Оккупанты атаковали три района Киевской области
Оккупанты атаковали три района Киевской области
Оккупанты атаковали три района Киевской области
Оккупанты атаковали три района Киевской области

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Киевская область (5155) обстрел (35712) Бориспольский район (119) Броварский район (127) Обуховский район (77)
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