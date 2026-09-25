Россия ночью атаковала Киевскую область: повреждены дома, склад и предприятие. ФОТОрепортаж
Российские войска ночью нанесли удары по трем районам Киевской области. В результате атаки зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, люди не пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В Бориспольском районе загорелось деревообрабатывающее предприятие
В Бориспольском районе в результате попадания снаряда загорелось деревообрабатывающее предприятие. Сейчас спасатели совместно с местными и добровольными пожарными командами разбирают и поливают водой конструкции.
Повреждены склад, здания и автомобили
В Броварском районе в результате российской атаки повреждено складское здание.
В Обуховском районе повреждения получили три частных дома и четыре легковых автомобиля.
В настоящее время на местах ударов работают все экстренные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется.
Последствия атаки
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