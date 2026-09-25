Росія вночі атакувала Київщину: пошкоджені будинки, склад і підприємство. ФОТОрепортаж

Російські війська вночі завдали ударів по трьох районах Київської області. Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження промислової та цивільної інфраструктури. Попередньо, люди не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Бориспільському районі загорілося деревообробне підприємство

На Бориспільщині через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Наразі рятувальники спільно з місцевою та добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкції.

Пошкоджені склад, будинки та автомобілі

У Броварському районі внаслідок російської атаки пошкоджено складську будівлю.

В Обухівському районі пошкоджень зазнали три приватні будинки та чотири легкові автомобілі.

Наразі на місцях ударів працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили відділення "Нової пошти" та пошкодили сортувальне депо в Києві. ФОТО

Наслідки атаки

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Київщину балістикою та дронами: наслідки фіксують у трьох районах, є постраждала. ФОТОрепортаж