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Новини Обстріл Київщини
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Росія вночі атакувала Київщину: пошкоджені будинки, склад і підприємство. ФОТОрепортаж

Російські війська вночі завдали ударів по трьох районах Київської області. Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження промислової та цивільної інфраструктури. Попередньо, люди не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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У Бориспільському районі загорілося деревообробне підприємство

На Бориспільщині через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Наразі рятувальники спільно з місцевою та добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкції.

Пошкоджені склад, будинки та автомобілі

У Броварському районі внаслідок російської атаки пошкоджено складську будівлю.

В Обухівському районі пошкоджень зазнали три приватні будинки та чотири легкові автомобілі.

Наразі на місцях ударів працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

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Наслідки атаки

Окупанти атакували три райони Київщини
Окупанти атакували три райони Київщини
Окупанти атакували три райони Київщини
Окупанти атакували три райони Київщини

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Київська область (4830) обстріл (37028) Бориспільський район (121) Броварський район (128) Обухівський район (78)
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