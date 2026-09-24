2 466 7
РФ атакувала Київщину балістикою та дронами: наслідки фіксують у трьох районах, є постраждала. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Київську область ударними дронами та балістичними ракетами.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки
"У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.
Також постраждала одна людина 1945 року народження. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Необхідну медичну допомогу надали на місці.
У Фастівському районі пошкоджено один транспортний засіб.
У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ударів РФ пошкоджено 8 об'єктів.
У ДСНС показали наслідки атаки у Бучанському районі.
Обстріл 24 вересня
- Як відомо, у ніч проти 24 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару загинули двоє людей, є постраждалі.
- Повітрянін сили повідомили про збиття балістичних ракет та безпілотників.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль