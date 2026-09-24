РФ атакувала Київщину балістикою та дронами: наслідки фіксують у трьох районах, є постраждала. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Київську область ударними дронами та балістичними ракетами.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки

"У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.

Також постраждала одна людина 1945 року народження. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Необхідну медичну допомогу надали на місці.



У Фастівському районі пошкоджено один транспортний засіб.



У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ударів РФ пошкоджено 8 об'єктів.

У ДСНС показали наслідки атаки у Бучанському районі.







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Обстріл 24 вересня

Як відомо, у ніч проти 24 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару загинули двоє людей, є постраждалі.

Повітрянін сили повідомили про збиття балістичних ракет та безпілотників.

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