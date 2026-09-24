РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15776 посетителей онлайн
Новости Обстрел Киевщины
2 466 7

РФ атаковала Киевщину баллистикой и дронами: последствия фиксируют в трех районах, есть пострадавшая. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия

"В Бучанском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль.

Также пострадал один человек 1945 года рождения. У него диагностирована острая стрессовая реакция. В доме возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Необходимую медицинскую помощь оказали на месте.

В Фастовском районе повреждено одно транспортное средство.

В Бориспольском районе поврежден частный дом", — говорится в сообщении.

В результате ударов РФ повреждено 8 объектов.

В ГСЧС показали последствия атаки в Бучанском районе.

Удар по Київській області 24 вересня: що відомо про наслідки?
Удар по Київській області 24 вересня: що відомо про наслідки?
Удар по Київській області 24 вересня: що відомо про наслідки?

Читайте: ООН: За 8 месяцев из-за ударов РФ в Украине погибло больше гражданских лиц, чем за весь 2025 год

Обстрел 24 сентября

  • Как известно, в ночь на 24 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате удара погибли два человека, есть пострадавшие.
  • Военно-воздушные силы сообщили о сбивании баллистических ракет и беспилотников.

Читайте: Российские атаки могут вызвать перебои с мобильной связью и интернетом в Украине

Автор: 

Киевская область (5151) обстрел (35677) Бориспольский район (118) Бучанский район (264) Фастовский район (110)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 