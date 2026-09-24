РФ атаковала Киевщину баллистикой и дронами: последствия фиксируют в трех районах, есть пострадавшая. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия

"В Бучанском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль.

Также пострадал один человек 1945 года рождения. У него диагностирована острая стрессовая реакция. В доме возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Необходимую медицинскую помощь оказали на месте.



В Фастовском районе повреждено одно транспортное средство.



В Бориспольском районе поврежден частный дом", — говорится в сообщении.

В результате ударов РФ повреждено 8 объектов.

В ГСЧС показали последствия атаки в Бучанском районе.







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Обстрел 24 сентября

Как известно, в ночь на 24 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате удара погибли два человека, есть пострадавшие.

Военно-воздушные силы сообщили о сбивании баллистических ракет и беспилотников.

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