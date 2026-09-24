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РФ атаковала Киевщину баллистикой и дронами: последствия фиксируют в трех районах, есть пострадавшая. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Последствия
"В Бучанском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль.
Также пострадал один человек 1945 года рождения. У него диагностирована острая стрессовая реакция. В доме возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Необходимую медицинскую помощь оказали на месте.
В Фастовском районе повреждено одно транспортное средство.
В Бориспольском районе поврежден частный дом", — говорится в сообщении.
В результате ударов РФ повреждено 8 объектов.
В ГСЧС показали последствия атаки в Бучанском районе.
Обстрел 24 сентября
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