Окупанти знищили відділення "Нової пошти" та пошкодили сортувальне депо в Києві. ФОТО
Унаслідок ворожих ударів по Київщині в ніч проти 24 вересня було знищено відділення №6 та пошкоджене сортувальне депо "Нової пошти" в Києві.
Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Частково знищено вантаж.
"Вцілілі посилки ми вже переміщуємо на іншу локацію. Номер та адресу відділення повідомимо отримувачам додатково. "Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки", - йдеться в повідомленні.
"Нова пошта" вже задіяла резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.
Триває ліквідація наслідків.
Наслідки атаки
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