Атака РФ на Дніпро: ударом "Бандеролі" знищено депо та відділення "Нової пошти", є загиблий і поранені

Сьогодні, 3 вересня, російська ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення "Нової пошти" у Дніпрі, у наслідок чого є жертви.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

"Ворог вкотре атакував цивільну логістичну інфраструктуру і забрав життя нашого колеги. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Компанія перебуває на зв’язку з родиною та надає всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про п'ятьох співробітників, які дістали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу і перебувають у свідомості.

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Інформація про вантажі

Зазначається, що триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

"Якщо ваше відправлення було знищено унаслідок атаки, "Нова пошта" компенсує оголошену цінність. Резервна логістична схема вже запущена, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", - додали в компанії.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вдень 3 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. За попередніми даними, місто було атаковано баражуючим боєприпасом "Бандероль". Відомо, що у передмісті спалахнула пожежа, загинула людина, ще 8 - постраждали.