Ударами РФ найбільше складів пошкоджено на Київщині та Дніпропетровщині, - Висоцький

Найбільше складської інфраструктури внаслідок ударів РФ пошкоджено у Київській та Дніпропетровській областях.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Найбільша кількість їх на Київщині, тому що зрозуміло, що постачання в столиці потребує також відповідної інфраструктури. Другий регіон – Дніпропетровська область з точки зору концентрації", - пояснив він.

Наймасштабніший удар

За словами Висоцького, 5 серпня було зафіксовано наймасштабніший одномоментний удар по складській інфраструктурі, відтоді інтенсивність таких атак є найвищою від початку повномасштабного вторгнення.

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Міністр зазначив, що компанії наразі не завершили оцінювання фінансових збитків від знищення складської інфраструктури, тому остаточна їх сума поки невідома.

За оцінками, які він чув, одномоментний удар по великих складах може завдати близько 3-5 млрд грн збитків, тож загальні втрати можуть становити десятки мільярдів гривень.

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