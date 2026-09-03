В результате ударов РФ больше всего складов повреждено в Киевской и Днепропетровской областях, - Высоцкий

Наибольший ущерб складской инфраструктуре в результате ударов РФ был нанесен в Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно?

"Наибольшее количество объектов находится в Киевской области, поскольку понятно, что снабжение столицы также требует соответствующей инфраструктуры. Второй регион — Днепропетровская область с точки зрения концентрации", — пояснил он.

Самый масштабный удар

По словам Высоцкого, 5 августа был зафиксирован самый масштабный одномоментный удар по складской инфраструктуре, с тех пор интенсивность таких атак является самой высокой с начала полномасштабного вторжения.

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Министр отметил, что компании пока не завершили оценку финансовых убытков от уничтожения складской инфраструктуры, поэтому окончательная их сумма пока неизвестна.

По оценкам, которые он слышал, одномоментный удар по крупным складам может нанести около 3–5 млрд грн ущерба, поэтому общие потери могут составить десятки миллиардов гривен.

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