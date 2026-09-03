Атака РФ на Днепр: ударом "Бандероли" уничтожены депо и отделение "Новой почты", есть погибший и раненые

Сегодня, 3 сентября, российская ракета-дрон "Бандероль" уничтожила депо и отделение "Новой почты" в Днепре, в результате чего есть жертвы.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атаки

"Враг в очередной раз атаковал гражданскую логистическую инфраструктуру и унес жизнь нашего коллеги. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Компания находится на связи с семьей и оказывает всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Также сообщается о пяти сотрудниках, получивших осколочные ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь, и они находятся в сознании.

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Информация о грузах

Отмечается, что продолжается ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

"Если ваше отправление было уничтожено в результате атаки, "Новая почта" компенсирует заявленную стоимость. Резервная логистическая схема уже запущена, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", — добавили в компании.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что днем 3 сентября в Днепре прогремели взрывы. По предварительным данным, город был атакован баражирующим боеприпасом "Бандероль". Известно, что в пригороде вспыхнул пожар, один человек погиб, еще 8 — пострадали.