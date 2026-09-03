Россия атаковала Днепр: в пригороде вспыхнул пожар (обновлено)
Днем 3 сентября в Днепре раздались взрывы. По предварительным данным, город подвергся обстрелу барражирующим боеприпасом "Бандероль".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Александра Ганжу и местные Telegram-каналы.
"Враг атаковал Днепр. В пригороде возник пожар.
Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Что подверглось атаке и кто пострадал
Ганжа отметил, что вновь подверглись атаке склады логистической компании.
"По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки россиян на Днепр", — добавил он.
Есть погибшие
По состоянию на 12:00 известно об одном погибшем и пяти раненых. "20-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. Остальных раненых сейчас обследуют врачи.
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