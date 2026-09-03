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Новости Взрывы в Днепропетровске Атака на Днепр
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Россия атаковала Днепр: в пригороде вспыхнул пожар (обновлено)

Взрывы в Днепре 3 сентября

Днем 3 сентября в Днепре раздались взрывы. По предварительным данным, город подвергся обстрелу барражирующим боеприпасом "Бандероль".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Александра Ганжу и местные Telegram-каналы.

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"Враг атаковал Днепр. В пригороде возник пожар.

Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Что подверглось атаке и кто пострадал

Ганжа отметил, что вновь подверглись атаке склады логистической компании.

"По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате атаки россиян на Днепр", — добавил он.

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Есть погибшие

По состоянию на 12:00 известно об одном погибшем и пяти раненых. "20-летний юноша госпитализирован в тяжелом состоянии. Остальных раненых сейчас обследуют врачи.

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Днепр (4788) обстрел (35192) Днепропетровская область (5673) Днепровский район (470)
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Топ комментарии
+4
Зелені іуди, де балістика власна?? Підрахуями влаштувалися..
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03.09.2026 13:53 Ответить
+3
Але у нас країна контрастів: фронт і казино, танки і "Феррарі", жалоба і розважальні заходи, вирує життя в ресторанах і карпатських курортах. І ось додаток: "Традиційно найбільше паломників-хасидів прибуває до Умані ближче до початку святкування Рош га-Шана. Водночас частина людей приїжджає раніше. Перші паломники зазвичай займаються побутовими питаннями: перевіряють житло, роблять дрібні ремонти, закуповують продукти, готуються до прийому родин і гостей." Навіть не скажеш що країна майже 5 років в стані війни...
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03.09.2026 12:16 Ответить
+2
Зате Україна вже кілька днів щось майже ніхера рашистам не розбила. Мабуть тому що Сибіга і Буданов анонсують якісь чергові договорнячки з окупантами
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03.09.2026 14:13 Ответить

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