Атака РФ на Днепр: известно уже о двух погибших, ранены, повреждены продуктовые склады (обновлено)

Сегодня, 2 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в результате российского удара возник пожар.

Сообщается, что в результате атаки россиян на Днепр ранения получили как минимум 6 человек.

Кроме того, повреждены продуктовые склады торговой сети.

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Обновленная информация

Позже стало известно, что один человек погиб из-за атаки россиян на Днепр.

Спасатели деблокируют тело погибшего из-под завалов.

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По состоянию на 14.00 уже известно, к сожалению, о двух погибших.

"Только что умерла женщина, которая получила тяжелые ранения. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил голова ОВА.