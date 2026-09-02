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Новости Защита логистических маршрутов
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Дефицита продуктов на Днепропетровщине нет, наблюдается повышенный спрос на соль и крупы, - ОВА

продукти

Дефицита продуктов в Днепропетровской области нет. Запасов товаров в области достаточно. Ситуация находится под контролем.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Дефицита нет

По его словам, из-за ситуации с безопасностью торговые сети меняют логистику. Поэтому возможны временные задержки с поставками. В некоторых случаях продукцию доставляют напрямую от производителей.

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Наблюдается повышенный спрос

"Наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары. Люди начали покупать больше соли и круп. Из-за этого магазины не всегда успевают оперативно пополнять полки", — пояснил он.

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Автор: 

дефицит (396) продукты (1562) Днепропетровская область (5667)
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Топ комментарии
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ЗЕлена скотва не голодуватиме, а люди покинуті на призволяще бандою "династія" змушені дбати про себе самі, тому і скуповують найнеобхідніше для виживання..
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02.09.2026 10:44 Ответить
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Хтось обіцяв наріду, що не буде долару по 45, хаосу, війни. Немає спокою в кожному куточку України, особливо в Херсоні, Запоріжжі, Сумах, Харкові, Дніпропетровській області, Донецькій області і вже навіть Одесі. Це всі регіони, які віддали найбільше голосів за партію шахраїв в обіцялкіна. А знову пропала сіль і крупи. Впевнений, хоча не хочеться, що прападу світло, тепло. Моживо вже пора на відпочинок Найвеличнішому, бо дуже перепрацювався, наобіцяв. Хай вже чи той "барига" чи інша професійна людина витягує країну з прірви, якщо вже не пізно.
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02.09.2026 10:53 Ответить
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02.09.2026 11:00 Ответить

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