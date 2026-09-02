Дефицита продуктов на Днепропетровщине нет, наблюдается повышенный спрос на соль и крупы, - ОВА
Дефицита продуктов в Днепропетровской области нет. Запасов товаров в области достаточно. Ситуация находится под контролем.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Дефицита нет
По его словам, из-за ситуации с безопасностью торговые сети меняют логистику. Поэтому возможны временные задержки с поставками. В некоторых случаях продукцию доставляют напрямую от производителей.
Наблюдается повышенный спрос
"Наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары. Люди начали покупать больше соли и круп. Из-за этого магазины не всегда успевают оперативно пополнять полки", — пояснил он.
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