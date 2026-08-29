В АТБ ограничили продажу социальных товаров до шести единиц в одни руки

Сеть супермаркетов АТБ ввела временное ограничение на продажу товаров социального назначения в количестве шести единиц на одного покупателя.

Об этом говорится на официальной странице компании в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Причины ограничения

"Сегодня мы вынуждены сообщить вам о введении временных ограничений на определенные категории товаров — продаже товаров социальной группы по 6 единиц на одного покупателя", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что помимо вражеских ударов причиной стало увеличение числа случаев спекуляции, когда перекупщики фактически осуществляют оптовые закупки в магазинах сети.

"Это критически увеличивает нагрузку на нашу логистику, которая призвана прежде всего бесперебойно обеспечивать свежими продуктами широкие слои населения, даже в самых опасных прифронтовых регионах", — заявили в АТБ.

Отсутствие дефицита

В комментарии "Суспильному" представитель сети сообщил, что в АТБ нет дефицита товаров. Несмотря на то, что в магазинах вывесили таблички с ограничением продажи отдельных товаров, ажиотаж создают продавцы, которые покупают товары большими партиями и перепродают их.

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