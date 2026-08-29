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Новости Атаки РФ на бизнес
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В АТБ ограничили продажу социальных товаров до шести единиц в одни руки

продукти

Сеть супермаркетов АТБ ввела временное ограничение на продажу товаров социального назначения в количестве шести единиц на одного покупателя.

Об этом говорится на официальной странице компании в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Причины ограничения 

"Сегодня мы вынуждены сообщить вам о введении временных ограничений на определенные категории товаров — продаже товаров социальной группы по 6 единиц на одного покупателя", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что помимо вражеских ударов причиной стало увеличение числа случаев спекуляции, когда перекупщики фактически осуществляют оптовые закупки в магазинах сети.

"Это критически увеличивает нагрузку на нашу логистику, которая призвана прежде всего бесперебойно обеспечивать свежими продуктами широкие слои населения, даже в самых опасных прифронтовых регионах", — заявили в АТБ.

Отсутствие дефицита

В комментарии "Суспильному" представитель сети сообщил, что в АТБ нет дефицита товаров. Несмотря на то, что в магазинах вывесили таблички с ограничением продажи отдельных товаров, ажиотаж создают продавцы, которые покупают товары большими партиями и перепродают их.

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Автор: 

продукты (1560) АТБ (36)
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Топ комментарии
+24
Щось не зрозуміло, ми їм палимо склади з трусами а в Україні уже обмеження по продуктах йдуть і це ще осінь не наступила! Може ви трохи не тим займаєтеся ? Може треба було з весни з такою завзятістю хреначити заводи по виробництву балістики і шахедів? Та ні, якась маячня, давайте будемо бити по складах з трусами і надіятися що рашка підніме руки догори і здасться і їх економіка надірветься..а вона чогось не надривається , і балістики стало більше летіти.
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29.08.2026 02:21 Ответить
+23
Хоч поржом і хуже не будєт

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29.08.2026 01:56 Ответить
+19
Ну що зебільня , як вам вам вирок 2019? Тільки би не барига, та навіть яник в порівнянні з занюханим був нормальним адекватним політиком.
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29.08.2026 02:25 Ответить

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