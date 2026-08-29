В АТБ обмежили продаж соціальних товарів до шести одиниць в одні руки
Мережа супермаркетів АТБ запровадила тимчасовий ліміт на продаж соціальних товарів у кількості шість одиниць на одного покупця.
Про це йдеться на офіційній сторінці компанії у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Причини обмеження
"Сьогодні ми вимушені повідомити вам про введення тимчасових обмежень на певні категорії товарів — продажу соціальних груп товарів по 6 одиниць в одні руки", - сказано в повідомленні.
У заяві зазначається, що окрім ворожих ударів причиною стало збільшення числа випадків спекуляції, коли перекупники фактично здійснюють оптові закупівлі в магазинах мережі.
"Це критично збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана передусім безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найбільш небезпечних прифронтових регіонах", - заявили в АТБ.
Відсутність дефіциту
У коментарі "Суспільному" представник мережі повідомив, що в АТБ немає дефіциту товарів. Попри те, що у магазинах вивісили таблички з обмеженням продажу окремих товарів, — ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх.
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брєд якийсь !
то завезіть і продайте тим спекулянтам більше солі та спічок.
щоб вони вдавились і згоріли ясним пламенем !
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