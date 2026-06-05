Наслідки знищення логістичного центру в Дніпрі: в АТБ запевнили, що перебоїв із продуктами не буде

Компанія оперативно здійснила перерозподіл логістичних потоків між іншими розподільчими центрами

Знищенння прицільним влучанням ворожого дрона 3 червня великого логістичного центру АТБ на Дніпропетровщині площею 37,5 тис. кв. м завдало колосальної шкоди найбільшому українському ритейлеру.

Фактично це був удар по критично важливій інфраструктурі продовольчого забезпечення населення України.

Наскільки ситуація є серйозною для людей та що тепер буде з постачанням продуктів у трьох сотнях магазинів регіону, поставки до яких забезпечував цей розподільчий центр, з'ясовували кореспонденти УНІАН.

У пресслужбі АТБ підтвердили, що зруйнований логістичний центр відігравав ключову роль щодо забезпечення продуктами харчування магазинів мережі у Дніпропетровській і Запорізькій областях, однак наголосили, що наразі жодного приводу для паніки немає. Перебоїв із постачанням чи дефіциту товарів на полицях магазинів точно не буде як у вищезгаданих регіонах, так і в інших куточках країни.

"Компанія вже почала активну роботу над перерозподілом логістичних ланцюгів між іншими розподільчими центрами, вживає необхідних заходів для мінімізації впливу на всю систему постачання товарів", – повідомили в АТБ.











Також в компанії нагадали, що вже не раз демонстрували вміння оперативно вирішувати складні питання – як у часи суворого коронавірусного карантину, так і на початку війни. Тоді виробники та постачальники продукції вимушено призупиняли роботу, проте покупці в АТБ цього навіть не помітили. Завдяки ефективним логістичним рішенням, власному вантажному парку зі 700 фур, сотням нових угод із локальними виробниками та іншим чинникам полички магазинів жодної хвилини не були порожні.

"Ми завжди, у будь-який час доби та пору року, незалежно від обставин робимо все можливе для стабільності постачання товарів і продовольчої безпеки у кожному з регіонів присутності", — наголошують в компанії.

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Україні працюють 1336 магазинів найбільшої торговельної мережі. Стандартний асортимент АТБ становить 3,5–3,7 тисяч найменувань продуктів і товарів повсякденного вжитку. Супермаркети АТБ функціонують навіть у найбільш небезпечних прифронтових регіонах. Там пропонують особливий бойовий асортимент, який включає 500–700 найменувань критично важливих товарних позицій.