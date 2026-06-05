Последствия уничтожения логистического центра в Днепре: в АТБ заверили, что перебоев с продуктами не будет

Компания оперативно перераспределила логистические потоки между другими распределительными центрами

Уничтожение 3 июня прицельным попаданием вражеского дрона крупного логистического центра АТБ в Днепропетровской области площадью 37,5 тыс. кв. м нанесло колоссальный ущерб крупнейшему украинскому ритейлеру.

Фактически это был удар по критически важной инфраструктуре продовольственного обеспечения населения Украины.

Насколько ситуация серьезна для людей и что теперь будет с поставками продуктов в триста магазинов региона, поставки в которые обеспечивал этот распределительный центр, выясняли корреспонденты УНИАН.

В пресс-службе АТБ подтвердили, что разрушенный логистический центр играл ключевую роль в обеспечении продуктами питания магазинов сети в Днепропетровской и Запорожской областях, однако подчеркнули, что пока никаких поводов для паники нет. Перебоев с поставками или дефицита товаров на полках магазинов точно не будет как в вышеупомянутых регионах, так и в других уголках страны.

"Компания уже приступила к активной работе над перераспределением логистических цепочек между другими распределительными центрами, принимает необходимые меры для минимизации влияния на всю систему поставок товаров", - сообщили в АТБ.











Также в компании напомнили, что уже не раз демонстрировали умение оперативно решать сложные вопросы – как во время строгого коронавирусного карантина, так и в начале войны. Тогда производители и поставщики продукции вынужденно приостанавливали работу, однако покупатели в АТБ этого даже не заметили. Благодаря эффективным логистическим решениям, собственному грузовому парку из 700 грузовиков, сотням новых соглашений с местными производителями и другим факторам полки магазинов ни на минуту не пустовали.

"Мы всегда, в любое время суток и года, независимо от обстоятельств, делаем все возможное для стабильности поставок товаров и продовольственной безопасности в каждом из регионов присутствия", - отмечают в компании.

Напомним, что на сегодняшний день в Украине работают 1336 магазинов крупнейшей торговой сети. Стандартный ассортимент АТБ составляет 3,5-3,7 тысяч наименований продуктов и товаров повседневного спроса. Супермаркеты АТБ функционируют даже в самых опасных прифронтовых регионах. Там предлагают особый боевой ассортимент, который включает 500-700 наименований критически важных товарных позиций.