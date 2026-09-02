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Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає, є підвищений попит на сіль і крупи, - ОВА

продукти

Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає. Запасів товарів в області достатньо. Ситуація контрольована.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Дефіциту немає

За його словами, через безпекову ситуацію торговельні мережі змінюють логістику. Тому можливі тимчасові затримки з постачаннями. Подекуди продукцію доставляють безпосередньо від виробників.

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Є підвищений попит

"Спостерігаємо підвищений попит на окремі товари. Люди почали купувати більше солі та круп. Через це магазини не завжди встигають оперативно поповнювати полиці", - пояснив він.

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дефіцит (373) продукти (652) Дніпропетровська область (5233)
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Топ коментарі
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Хтось обіцяв наріду, що не буде долару по 45, хаосу, війни. Немає спокою в кожному куточку України, особливо в Херсоні, Запоріжжі, Сумах, Харкові, Дніпропетровській області, Донецькій області і вже навіть Одесі. Це всі регіони, які віддали найбільше голосів за партію шахраїв в обіцялкіна. А знову пропала сіль і крупи. Впевнений, хоча не хочеться, що прападу світло, тепло. Моживо вже пора на відпочинок Найвеличнішому, бо дуже перепрацювався, наобіцяв. Хай вже чи той "барига" чи інша професійна людина витягує країну з прірви, якщо вже не пізно.
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02.09.2026 10:53 Відповісти
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ЗЕлена скотва не голодуватиме, а люди покинуті на призволяще бандою "династія" змушені дбати про себе самі, тому і скуповують найнеобхідніше для виживання..
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02.09.2026 10:44 Відповісти
+1
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02.09.2026 11:00 Відповісти

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