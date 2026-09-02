Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає, є підвищений попит на сіль і крупи, - ОВА
Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає. Запасів товарів в області достатньо. Ситуація контрольована.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Дефіциту немає
За його словами, через безпекову ситуацію торговельні мережі змінюють логістику. Тому можливі тимчасові затримки з постачаннями. Подекуди продукцію доставляють безпосередньо від виробників.
Є підвищений попит
"Спостерігаємо підвищений попит на окремі товари. Люди почали купувати більше солі та круп. Через це магазини не завжди встигають оперативно поповнювати полиці", - пояснив він.
Топ коментарі
+2 Поділля16
показати весь коментар02.09.2026 10:53 Відповісти Посилання
+1 Stanislav Romanenko
показати весь коментар02.09.2026 10:44 Відповісти Посилання
+1 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар02.09.2026 11:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль