Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає, є підвищений попит на сіль і крупи, - ОВА

Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає. Запасів товарів в області достатньо. Ситуація контрольована.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Дефіциту немає

За його словами, через безпекову ситуацію торговельні мережі змінюють логістику. Тому можливі тимчасові затримки з постачаннями. Подекуди продукцію доставляють безпосередньо від виробників.

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Є підвищений попит

"Спостерігаємо підвищений попит на окремі товари. Люди почали купувати більше солі та круп. Через це магазини не завжди встигають оперативно поповнювати полиці", - пояснив він.

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