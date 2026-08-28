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Новини Обстріли України
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РФ знищила близько 90% складів торговельних мереж, але дефіциту продуктів не буде, - Висоцький

Удари РФ по складах в Україні: дефіциту продуктів не буде

Росія знищила близько 90% логістичних центрів торговельних мереж, однак дефіциту базових продуктів в Україні не очікується

Про це заявив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але разом з тим, це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде", - сказав міністр.

За словами Висоцького, в умовах, коли РФ прицільно атакує логістичні центри, альтернатив прямому постачанню від виробників до торговельних мереж немає, попри те, що це набагато дорожче, складніше й довше.

"Асортимент - так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні", - додав він.

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Автор: 

продукти (649) склад (248) Висоцький Тарас (74)
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Топ коментарі
+4
Не скули,лузер лузер номерний,кацапи раніше почали бити по логістиці, щоб викликати паніку в деяких категоріях громадян. І о,чудо їм вдалося подіяти ,принаймні на тебе.
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28.08.2026 13:13 Відповісти
+4
От тільки статистика зараз чомусь змінилася. Тро-о-о-о-шечки так змінилася...
І чому б це?
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28.08.2026 13:22 Відповісти
+3
сросісяни й до цього по складах били. І по маркетах, і по складах НП лупили.
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28.08.2026 13:13 Відповісти

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