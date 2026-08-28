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Новости Обстрелы Украины
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Россия уничтожила около 90% складов торговых сетей, но дефицита продуктов не будет, - Высоцкий

Удары РФ по складам в Украине: дефицита продуктов не будет

Россия уничтожила около 90 % логистических центров торговых сетей, однако дефицита основных продуктов в Украине не ожидается.

Об этом заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"На сегодняшний день уничтожено, условно говоря, 90% логистики продуктов питания торговыми сетями, но в то же время это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет организована мобильная логистика, как говорится, "на колесах", а также другие варианты оперативных поставок. То есть угрозы голода и системного физического дефицита продуктов питания не будет", — сказал министр.

По словам Высоцкого, в условиях, когда РФ прицельно атакует логистические центры, альтернативы прямым поставкам от производителей к торговым сетям нет, несмотря на то, что это намного дороже, сложнее и дольше.

"Ассортимент — да, может несколько пострадать, мы об этом ранее предупреждали. Но угрозы для физического наличия, по крайней мере базовых продуктов в ближайших доступных для потребителя магазинах, отсутствуют", — добавил он.

Читайте: Блокада украинских портов может поднять мировые цены на продовольствие на 30%, – Высоцкий

Автор: 

продукты (1560) склад (193) Высоцкий Тарас (40)
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Топ комментарии
+5
Не скули,лузер лузер номерний,кацапи раніше почали бити по логістиці, щоб викликати паніку в деяких категоріях громадян. І о,чудо їм вдалося подіяти ,принаймні на тебе.
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28.08.2026 13:13 Ответить
+4
сросісяни й до цього по складах били. І по маркетах, і по складах НП лупили.
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28.08.2026 13:13 Ответить
+4
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту..."
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28.08.2026 13:22 Ответить

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