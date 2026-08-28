Россия уничтожила около 90% складов торговых сетей, но дефицита продуктов не будет, - Высоцкий

Россия уничтожила около 90 % логистических центров торговых сетей, однако дефицита основных продуктов в Украине не ожидается.

Об этом заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"На сегодняшний день уничтожено, условно говоря, 90% логистики продуктов питания торговыми сетями, но в то же время это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет организована мобильная логистика, как говорится, "на колесах", а также другие варианты оперативных поставок. То есть угрозы голода и системного физического дефицита продуктов питания не будет", — сказал министр.

По словам Высоцкого, в условиях, когда РФ прицельно атакует логистические центры, альтернативы прямым поставкам от производителей к торговым сетям нет, несмотря на то, что это намного дороже, сложнее и дольше.

"Ассортимент — да, может несколько пострадать, мы об этом ранее предупреждали. Но угрозы для физического наличия, по крайней мере базовых продуктов в ближайших доступных для потребителя магазинах, отсутствуют", — добавил он.

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