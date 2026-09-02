Атака РФ на Дніпро: 2 загиблих і 8 поранених, з них 3 - у важкому стані, пошкоджено продуктові склади. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 2 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як зазначається, внаслідок російського удару зайнялася пожежа.
Повідомляється, що через атаку росіян на Дніпро дістали поранень щонайменше 6 людей.
Крім того, пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі.
Оновлена інформація
- Пізніше стало відомо, що одна людина загинула через атаку росіян на Дніпро.
Рятувальники деблокують тіло загиблого чоловіка з-під завалів.
- Станом на 14:00 вже відомо, на жаль, про двох загиблих.
"Щойно померла жінка, яка дістала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив голова ОВА.
- Як розповіли в ДСНС, внаслідок російського удару пошкоджені продовольчі склади, загорілися 2 легкові автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу.
На місці працювали 17 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.
- Станом на 15:00 відомо, що кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро зросла до восьми осіб.
Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості.
Через ворожу атаку пошкоджені також кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків.
Триває ліквідація наслідків удару.
Наслідки атаки
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