Атака РФ на Дніпро: 2 загиблих і 8 поранених, з них 3 - у важкому стані, пошкоджено продуктові склади. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 2 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, внаслідок російського удару зайнялася пожежа.

Повідомляється, що через атаку росіян на Дніпро дістали поранень щонайменше 6 людей.

Крім того, пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі.

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Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що одна людина загинула через атаку росіян на Дніпро.

Рятувальники деблокують тіло загиблого чоловіка з-під завалів.

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Станом на 14:00 вже відомо, на жаль, про двох загиблих.

"Щойно померла жінка, яка дістала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив голова ОВА.

Як розповіли в ДСНС, внаслідок російського удару пошкоджені продовольчі склади, загорілися 2 легкові автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу.

На місці працювали 17 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.

Станом на 15:00 відомо, що кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро зросла до восьми осіб.

Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості.

Через ворожу атаку пошкоджені також кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків.

Триває ліквідація наслідків удару.

Наслідки атаки

























