Росія атакувала Дніпро: у передмісті спалахнула пожежа, загинула людина, 8 постраждалих (оновлено)

Вдень 3 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. За попередніми даними, місто було атаковано баражуючим боєприпасом "Бандероль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Олександра Ганжу та місцеві телеграм-канали.

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"Ворог атакував Дніпро. Зайнялася пожежа у передмісті.



Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Ганжа зазначив, що знову атаковано склади логістичної компанії.

"Щонайменше чотири людини дістали поранень через атаку росіян на Дніпро", - додав він.

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Є загиблі

Станом на 12:00 відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.

"20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі.

Оновлення

Станом на 13:15 у місті вже восьмеро постраждалих.

"Четверо з них у лікарні. Один постраждалий у важкому стані", - зазначив Ганжа.