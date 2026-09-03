Росія атакувала Дніпро: у передмісті спалахнула пожежа, загинула людина, 8 постраждалих (оновлено)
Вдень 3 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. За попередніми даними, місто було атаковано баражуючим боєприпасом "Бандероль".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Олександра Ганжу та місцеві телеграм-канали.
"Ворог атакував Дніпро. Зайнялася пожежа у передмісті.
Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Ганжа зазначив, що знову атаковано склади логістичної компанії.
"Щонайменше чотири людини дістали поранень через атаку росіян на Дніпро", - додав він.
Є загиблі
Станом на 12:00 відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.
"20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі.
Оновлення
Станом на 13:15 у місті вже восьмеро постраждалих.
"Четверо з них у лікарні. Один постраждалий у важкому стані", - зазначив Ганжа.
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