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Новини Вибухи в Дніпрі Атака на Дніпро
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Росія атакувала Дніпро: у передмісті спалахнула пожежа, загинула людина, 8 постраждалих (оновлено)

Вибухи у Дніпрі 3 вересня

Вдень 3 вересня у Дніпрі пролунали вибухи. За попередніми даними, місто було атаковано баражуючим боєприпасом "Бандероль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника ОВА Олександра Ганжу та місцеві телеграм-канали.

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"Ворог атакував Дніпро. Зайнялася пожежа у передмісті.

Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Ганжа зазначив, що знову атаковано склади логістичної компанії.

"Щонайменше чотири людини дістали поранень через атаку росіян на Дніпро", - додав він.

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Є загиблі 

Станом на 12:00 відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.

"20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі.

Оновлення

Станом на 13:15 у місті вже восьмеро постраждалих.

"Четверо з них у лікарні. Один постраждалий у важкому стані", - зазначив Ганжа.

Автор: 

Дніпро (3153) обстріл (36496) Дніпропетровська область (5235) Дніпровський район (481)
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Топ коментарі
+4
Зелені іуди, де балістика власна?? Підрахуями влаштувалися..
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03.09.2026 13:53 Відповісти
+3
Але у нас країна контрастів: фронт і казино, танки і "Феррарі", жалоба і розважальні заходи, вирує життя в ресторанах і карпатських курортах. І ось додаток: "Традиційно найбільше паломників-хасидів прибуває до Умані ближче до початку святкування Рош га-Шана. Водночас частина людей приїжджає раніше. Перші паломники зазвичай займаються побутовими питаннями: перевіряють житло, роблять дрібні ремонти, закуповують продукти, готуються до прийому родин і гостей." Навіть не скажеш що країна майже 5 років в стані війни...
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03.09.2026 12:16 Відповісти
+2
Зате Україна вже кілька днів щось майже ніхера рашистам не розбила. Мабуть тому що Сибіга і Буданов анонсують якісь чергові договорнячки з окупантами
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03.09.2026 14:13 Відповісти

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